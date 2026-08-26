Mala noticia para los peruanos: Estados Unidos podría revocar visas y estas personas serían afectadas

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El Gobierno de Donald Trump prepara nuevas restricciones migratorias que podrían alcanzar a miles de extranjeros, incluidos peruanos. Estados Unidos anunció que revocará visas de turismo y negocios a personas que ingresaron al país con estos permisos y luego solicitaron asilo. La Casa Blanca estima que la medida podría afectar hasta 200.000 visas.

La disposición forma parte de la ofensiva migratoria de la Administración Trump y contempla una revisión de visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026. El Departamento de Estado sostiene que quienes utilizaron estos permisos para ingresar a EE. UU. y posteriormente solicitaron asilo incumplieron las condiciones bajo las cuales obtuvieron la visa.

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¿Qué son las visas B1 y B2?

Las visas B1 y B2 corresponden a viajes temporales. La primera permite ingresar a Estados Unidos por motivos de negocios, como reuniones, conferencias o negociaciones comerciales. La segunda está destinada al turismo, vacaciones, visitas a familiares, tratamientos médicos u otras actividades similares.

Ambas autorizan una estadía temporal y no permiten establecerse en el país. Por ello, el Departamento de Estado considera que solicitar asilo después de ingresar con una visa de visitante puede constituir un uso indebido del permiso, aunque la situación de cada persona dependerá de sus circunstancias y de la evaluación de las autoridades estadounidenses.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que obtener una visa con la intención de solicitar asilo constituye fraude y es motivo para revocarla. El proceso será progresivo y el número de casos podría variar.

¿Cómo afectaría a los peruanos?

Los ciudadanos peruanos que tengan o hayan tenido una visa B1 o B2 y posteriormente hayan solicitado asilo en Estados Unidos podrían quedar bajo revisión si cumplen con los criterios establecidos por las autoridades. La medida no implica, por sí sola, que todos los peruanos con visa de turismo perderán su permiso.

El Departamento de Estado también anunció que suspendió temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo. Según explicó, la pausa permitirá capacitar al personal consular en nuevos procedimientos destinados a determinar si los solicitantes podrían convertirse en una carga para las prestaciones públicas estadounidenses.

La suspensión añade incertidumbre para quienes tienen procesos migratorios pendientes. El Gobierno estadounidense todavía no ha precisado cuándo se reanudarán las citas ni cuánto durará la capacitación.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ya ha revocado más de 175.000 visas por diferentes motivos, entre ellos delitos, fraude, incumplimiento de las condiciones migratorias y razones de seguridad. Ahora, la Administración amplía el escrutinio sobre quienes utilizaron visas de visitante y posteriormente iniciaron procesos de asilo.