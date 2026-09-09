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Un grupo de estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) e integrantes del equipo ManaTex ganó la primera edición del Ideatón sobre la Inteligencia de la Naturaleza (Nature’s Intelligence Ideathon), competencia del TIDE Centre de la Universidad de Oxford y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe que busca traducir los principios de la naturaleza en nuevas tecnologías para enfrentar problemas globales, en particular, en Latinoamérica.

Pese a ser los más jóvenes y los únicos universitarios del concurso, el equipo integrado por Walter Soria Tadeo, Emily Garro Aponte y Raúl Jara Ascencio destacó primero entre más de 380 postulaciones de diversos grupos de la región, en su mayoría conformados por profesionales, investigadores y empresarios de distintos campos del saber. Tras este filtro, clasificó a la etapa final en Río de Janeiro, Brasil, junto a nueve equipos más y terminó siendo elegido ganador junto a otros dos conjuntos, luego de presentar sus propuestas ante expertos internacionales.

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Equipo de San Marcos gana concurso de Oxford

¿Cuál fue la propuesta que llevó al triunfo a estudiantes de San Marcos en la competencia de Oxford?

Los estudiantes presentaron una propuesta basada en los principios de la biomimética, disciplina que estudia las formas, comportamientos y procesos de la naturaleza (animales, plantas o microorganismos) para inspirar nuevas tecnologías y materiales, con el fin de resolver problemas humanos y desafíos globales. En la ingeniería y el diseño, estos principios biológicos se transforman en inventos útiles.

Por ejemplo, el escarabajo de Namibia es un insecto capaz de sobrevivir a las inclemencias del clima del desierto debido a su caparazón, que está adaptado naturalmente para atrapar gotas de la niebla. Para los estudiantes, esa propiedad se puede replicar para elaborar mallas atrapanieblas, que abastezcan de agua potable a familias que viven en zonas de densa niebla.

¿Quiénes son los estudiantes ganadores y a qué objetivos apuntan con ManaTex?

Walter Soria y Emily Garro cursan actualmente el décimo y último ciclo de Ingeniería Química, mientras que Raúl Jara estudia el cuarto ciclo de la carrera. Los jóvenes integran ManaTex, una propuesta inspirada en el manatí amazónico, mamífero acuático que habita en los ríos y lagunas de la cuenca del Amazonas, y que posee una piel singular.

Según Soria, la piel del manatí amazónico destaca por presentar mecanismos dinámicos que dificultan la permanencia de organismos sobre su superficie. "En lugar de depender de biocidas que liberen sustancias tóxicas al ambiente, ManaTex busca reproducir estos principios mediante un recubrimiento polimérico de comportamiento dinámico, capaz de mantener una superficie altamente hidratada y renovarla progresivamente", explicó.

Esta iniciativa apunta a combatir la acumulación de microorganismos y biopelículas sobre superficies que permanecen en contacto con el agua, un proceso denominado biofouling. Este es un problema especialmente relevante para los sistemas de monitoreo ambiental en la Amazonía, donde las condiciones del agua pueden acelerar la formación de biopelículas y reducir el funcionamiento de los sensores.

"El objetivo es desarrollar una superficie antibiofouling, autorrenovable y libre de metales pesados, que pueda proteger sensores y otros dispositivos utilizados en ambientes acuáticos. La innovación está en que el material no se limita a impedir inicialmente la adhesión, sino que busca mantener su funcionalidad mediante la renovación de la superficie, inspirándose en un mecanismo biológico continuo", destacó el joven estudiante.

A partir de esta fórmula, ManaTex podría contribuir, a largo plazo, a ampliar el tiempo de operación de sistemas de monitoreo ambiental, reducir intervenciones de mantenimiento y evitar el uso de recubrimientos basados en sustancias potencialmente perjudiciales para los ecosistemas acuáticos.