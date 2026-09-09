Resultados de La Tinka del miércoles 9 septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
Consulta los resultados oficiales de La Tinka del lunes 9 de septiembre de 2026, los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo.
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 9 de septiembre, con un pozo acumulado de S/27.506.311. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Números ganadores de La Tinka de HOY, miércoles 9 de septiembre
¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?
Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo.
La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?
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