Resultados de La Tinka del miércoles 9 septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Conoce los números ganadores y todos los resultados del sorteo de La Tinka de hoy, miércoles 9 de septiembre. | Foto: composición LR

Conoce los números ganadores y todos los resultados del sorteo de La Tinka de hoy, miércoles 9 de septiembre. | Foto: composición LR

La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 9 de septiembre, con un pozo acumulado de S/27.506.311. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.