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Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para visas de inmigrantes en sus embajadas y consulados de todo el mundo. La medida, que forma parte de una revisión de sus procedimientos migratorios, ha despertado preguntas sobre el alcance de la disposición y su posible impacto en determinadas poblaciones, como estudiantes que aspiran a viajar a dicho país para cursar estudios.

Al respecto, el excanciller y exembajador del Perú, Hugo de Zela, se pronunció en RPP Noticias explicando que la reciente medida del gobierno norteamericano tiene un alcance muy específico y no afectaría los planes de los jóvenes que cada año viajan desde el Perú para realizar estudios universitarios.

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Suspensión de citas en EE. UU. no afectaría a estudiantes peruanos

Según el exfuncionario, la disposición de Estados Unidos está dirigida exclusivamente a las visas de inmigrantes, destinadas a las personas que buscan establecerse y vivir permanentemente en ese país. Esta decisión estaría vinculada con un proceso de capacitación de los funcionarios consulares para hacer una revisión más a fondo de cada caso y evitar que inmigrantes terminen representando un costo para el Gobierno.

En ese sentido, Hugo de Zela aclaró que la nueva política no alcanza a quienes solicitan visas para viajes de turismo o negocios ni para pedidos de visas de estudiantes. Precisó que este último grupo tiene requisitos específicos distintos a los exigidos para visas de inmigrantes, como haber sido admitido y matriculado en una institución educativa, y demostrar que cuentan con los recursos económicos suficientes para mantenerse durante el periodo de estudios.

Planean revocar visas para extranjeros que intentaron prolongar su estancia

La nueva medida del gobierno de Donald Trump se suma a un anuncio previo para revocar hasta 200.000 visas de turismo o negocios otorgadas a extranjeros que ingresaron al país como visitantes de corta duración y posteriormente intentaron prolongar su estancia solicitando asilo. Esto implica la revisión de visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026.

Ambas visas corresponden a viajes temporales, ya sea por motivos de negocios (reuniones, conferencias o negociaciones) o turismo (vacaciones, visitas a familiares u otras actividades similares), y no permiten establecerse en el país. Por ende, el Departamento de Estado consideró que solicitar el asilo después de ingresar con una visa de visitante puede constituir un uso indebido del permiso.