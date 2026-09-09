Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU, llega a Lima tras gira en Colombia y Ecuador

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Marco Rubio llegó la noche de este miércoles a Lima como parte de una gira por Sudamérica que arrancó en Colombia y siguió en Ecuador. El secretario de Estado de Estados Unidos aterrizó pasadas las 7 de la noche en el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú, procedente de Quito. Su visita busca reforzar los vínculos entre Washington y Lima. Según la agenda oficial, el objetivo es profundizar la alianza estratégica entre ambos países.

Antes de llegar al Perú, Rubio estuvo en Ecuador. Allí, el presidente Daniel Noboa le entregó la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. Esta distinción se otorga a personas que hicieron méritos extraordinarios a favor de la nación ecuatoriana, tanto en el terreno civil como en el militar. El paso por Quito fue la segunda parada de su recorrido, después de Colombia.

TE RECOMENDAMOS MINISTRO DEL INTERIOR LANZA LISURA EN CONSEJO DE MINISTROS DE KEIKO | SIN GUION CON ROSA MARÍA

Rubio se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori este jueves a las 10:15 de la mañana en Palacio de Gobierno. Al encuentro asistirán también integrantes del Gabinete Ministerial. La cita busca fortalecer los lazos de cooperación en asuntos prioritarios para ambos países.

La llegada de Rubio se da en un momento en que Perú ya forma parte de la iniciativa del Escudo de las Américas, anunciada previamente por el propio secretario de Estado. Días antes de esta visita, el embajador de Estados Unidos en Perú había adelantado que la gira traería "excelentes noticias" para el país.