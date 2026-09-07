Sin ventilación y con tanque de oxígeno: así era el búnker de Los Pulpos donde secuestraron a un empresario en Trujillo

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El empresario minero Jenss Lara Tantaquilla permaneció secuestrado durante 36 horas en un ambiente subterráneo construido dentro de una vivienda de la urbanización San Isidro, en Trujillo. El recinto, atribuido a la organización criminal Los Pulpos, no tenía ventilación natural y contaba con dos balones de oxígeno debido a sus reducidas dimensiones.

Imágenes difundidas por la Policía Nacional del Perú muestran el espacio donde los captores mantuvieron retenido al empresario antes de liberarlo el 31 de agosto. El acceso se encontraba oculto dentro del inmueble y requería bajar por una escalera de concreto de 10 peldaños hasta llegar a una puerta de acero reforzado.

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La entrada tenía un sistema de seguridad con clave digital. Una vez dentro, los agentes encontraron dos colchones, botellas y recipientes con agua, sogas, trapos y otros objetos que evidenciarían la permanencia de Lara en el lugar.

Un espacio reducido

Según las primeras diligencias policiales, Lara permaneció maniatado dentro del ambiente y recibió oxígeno durante su cautiverio debido a la falta de ventilación. El recinto tenía características similares a una caja fuerte, con una puerta metálica que dificultaba el acceso desde el exterior.

Los peritos de Criminalística ingresaron al inmueble para recoger huellas dactilares y otras evidencias que permitan identificar a las personas que participaron en la custodia del empresario.

La Policía también halló otros objetos que estarían relacionados con el secuestro en las inmediaciones del fundo San Pedro, en el distrito de Víctor Larco Herrera. Entre ellos había prendas policiales, chalecos, cascos, borceguíes, portaesposas, un fusil y un documento de identidad perteneciente a Lara.

Liberación e investigación

El empresario fue liberado el 31 de agosto en un descampado cercano a la planta de tratamiento de Agua El Cortijo, en Huanchaco. Tras su rescate, los agentes continuaron con las diligencias para determinar quiénes participaron en el secuestro y establecer los vínculos con la organización criminal Los Pulpos.

Las investigaciones también alcanzan a la estructura liderada por Johnson Smith Cruz Torres, quien fue capturado en La Paz, Bolivia, y luego trasladado al Perú. La Policía sostiene que las comunicaciones halladas en los teléfonos de algunos detenidos permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Las autoridades mantienen las pesquisas para establecer el nivel de participación de cada uno de los investigados y determinar si los mismos integrantes estarían vinculados con otros delitos atribuidos a Los Pulpos en Trujillo.