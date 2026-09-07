Corte de Sullana realiza ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y bandera de Sullana
Magistrados y servidores judiciales participaron en la ceremonia cívica realizada en la sede principal de la Corte de Sullana.
Como cada primer lunes del mes, magistrados y servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Sullana participaron en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y de la bandera de Sullana, desarrollada en la sede principal Enrique Mendoza Ramírez, con el objetivo de fortalecer los valores cívicos y el compromiso institucional.
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El izamiento del Pabellón Nacional estuvo a cargo de la jefa de Recursos Humanos, Alessandra Ramírez Saavedra, quien estuvo acompañada por los servidores administrativos Juan Rubio Saavedra e Ingerbor Silupu Chorres.
Asimismo, el izamiento de la bandera de Sullana estuvo a cargo del administrador del Distrito Judicial de Sullana, Reinaldo Elías Silva, quien estuvo acompañado por el administrador del Módulo Penal, Sebastián Elera Sánchez y el jefe de Informática, Pablo Sosa Sócola.