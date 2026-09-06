Masacre en Trujillo: ¿Quiénes son los autores de este atroz delito?

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La investigación por el cuádruple crimen en Trujillo, tras el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla, entró en una nueva etapa. Pese a los avances registrados en la última semana, el caso todavía mantiene varias interrogantes abiertas sobre la inteligencia en la Policía, la punta de lanza del estado para afectar a los grupos criminales.

Quienes perpetraron el plagio y la matanza tuvieron un nivel de planificación que incluyó un minucioso seguimiento a la víctima, el despliegue de vehículos, armas de alto poder destructivo con silenciadores e indumentaria policial, evidenciando una gran capacidad operativa.

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Para el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana -que son el principal problema que afecta al Perú, causan preocupación social y obstaculizan el crecimiento económico- se debe al debilitamiento de las unidades de inteligencia.

Lo ocurrido con el asesinato de cuatro personas evidencia fallas en el sistema de inteligencia de la Policía Nacional y se requiere una reingeniería para enfrentar de manera más efectiva a las organizaciones criminales.

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"Ha fallado la inteligencia", afirmó Jorge Chávez Cotrina, consultado sobre el secuestro del empresario minero y el múltiple crimen, pese a que la Policía presumiblemente manejaba información previa sobre un eventual delito de este tipo.

La inteligencia constituye una de las principales herramientas para combatir al crimen organizado, pero la Policía Nacional durante los últimos años no ha contado con los recursos suficientes para fortalecer sus equipos especializados.

"El secuestro se ejecutó porque ha fallado la inteligencia. Entonces, tenemos que hacer una reingeniería de la inteligencia de la Policía Nacional para poder enfrentar al crimen organizado. La herramienta más importante es la inteligencia y, lamentablemente, en los últimos años nuestra Policía Nacional no ha recibido los recursos necesarios para poder tener un equipo de inteligencia", indicó.

Chávez Cotrina señaló que un equipo de fiscales especializados en crimen organizado permanece en La Libertad apoyando las investigaciones. Ya se ha efectuado el deslacrado y análisis de los celulares incautados, así como la revisión de las cámaras de seguridad que van a permitir reconstruir la ruta de las víctimas desde que salieron de una discoteca hasta el lugar donde fueron interceptadas.

Finalmente, Chávez Cotrina dejó abierta la posibilidad de que el secuestro haya tenido su origen en la zona minera de Pataz. "Es una de las hipótesis que se maneja y que deberá ser corroborada con pruebas", sentenció.

Una semana después del atentado hay interrogantes que aparecen como centrales para los investigadores: ¿cuál fue el móvil del múltiple asesinato?, ¿qué ocurrió dentro de la camioneta Ford Raptor segundos previos a la masacre?, ¿participaron malos policías o militares?

¿Cuál fue el móvil del crimen?

Esa es, probablemente, la principal incógnita y uno de los principales objetivos por esclarecer, de acuerdo con el fiscal Jorge Chávez Cotrina. El magistrado evitó aventurar una hipótesis sobre el motivo del asesinato y admitió que todavía se trata de una de las líneas abiertas.

Aunque los investigadores lograron reconstruir buena parte del secuestro desde que Jenss Lara Tantaquilla fue sacado de la camioneta hasta su liberación, aún no pudieron establecer qué desencadenó la matanza.

La respuesta podría surgir de las pericias sobre los teléfonos incautados, las declaraciones testimoniales y la evidencia recolectada en las huellas dejadas y en los videos.

¿Qué pasó dentro de la camioneta? Es otra de las interrogantes de la causa. Hasta el momento, la fiscalía ha trazado el recorrido de esta unidad hasta que fue interceptada por sujetos armados que vestían uniformes del grupo Grecco. Se estableció que uno de los criminales intentó encender el motor del carro pero al fracasar optó por huir corriendo y luego abordó un taxi, pues sus cómplices lo abandonaron llevándose al empresario contra su voluntad.

"Tenía un acento venezolano", dijo uno de los pasajeros del taxi que abordó.

¿Actuaron solo Los Pulpos o hubo más involucrados, como policías y extranjeros? Aunque, hasta ahora, solo hay cinco sospechosos arrestados, la fiscalía y la propia policía no descartan la posible participación de otras personas, como malos elementos de la PNP, o sicarios venezolanos. Las familias de los detenidos manifestaron públicamente la inocencia de ellos.

El asesinato de Nadia Urtecho Rodríguez, Farhad Monzón Lingán, Christopher García Álvarez y de Luis Rojas Ramos de Rosas, durante el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla, recibió el repudio de todo el país. Pero también generó dudas sobre la eficacia del gobierno contra el crimen, luego que la policía presentó a ocho sospechosos, sin acreditar el tipo de participación individual que tuvo cada uno. Y los ministros del Interior y de Defensa dieron versiones contradictorias.

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¿'Jhonsson Pulpo' dirigió secuestro desde Bolivia?

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, afirmó que 'Jhonsson Pulpo' habría dirigido desde Bolivia el secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro personas en Trujillo.

Jhonsson Smith Cruz Torres llegó a fingir su muerte, modificar su apariencia mediante cirugías estéticas y portar varios documentos para evitar su captura.

Además, afirmó que existen evidencias que vincularían a los detenidos con el hecho.

Entre los investigados por la Policía se encuentran Frank Quezada Cruz, alias Ñato; Julio Zavaleta Quezada, alias Juliacho; César García Rivera, alias Bolacho; Ángel Bocanegra Linares, alias Folo; y José Cherrepe Dávila, alias Ares.

Julio Quezada tiene antecedentes por delitos de homicidio, informó el comando policial que investiga este hecho que ha conmocionado al país.