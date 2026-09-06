Revoredo: “Que me hagan todas las evaluaciones que quieran, acá estoy”

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"Que me hagan todas las evaluaciones que quieran. Acá estoy, no le temo a nada ni a nadie", dijo el general Víctor Revoredo Farfán en respuesta a la solicitud del senador Percy Osorio, de la bancada Juntos por el Perú (JP), pidiendo que la Comandancia General de la PNP disponga exámenes psicológicos y psiquiátricos de rigor para el alto mando policial a través de la Dirección de Sanidad Policial (Dirsapol).

Osorio remitió un oficio al Ministerio del Interior (Mininter) solicitando, además, información sobre las acciones preventivas de inteligencia antes del secuestro de un empresario minero y la masacre de cuatro personas en Trujillo.

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¡Que viva el Perú! exclamó el jefe de la Dirección de Investigación Criminal y esbozó una leve sonrisa cuando salió de la sede central del Gobierno Regional de La Libertad y un grupo de periodistas le preguntó sobre el aspecto físico de los cinco detenidos tras la liberación de Jenss Lara y sobre la captura de 'Jhonsson Pulpo' en Bolivia.

"Jamás estuve ebrio y menos drogado. Llevaba casi tres días sin dormir en una jornada que ameritaba intensificar una investigación prolija y honesta para atrapar a los criminales", indicó Revoredo.

El alto oficial dijo que la evaluación psicológica para el ingreso y el seguimiento en la Policía Nacional es un proceso obligatorio y de carácter eliminatorio diseñado para medir la aptitud mental, emocional y conductual de los efectivos.

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Explicó que las pruebas psicotécnicas y psicométricas se realizan en cuestionarios escritos o digitales y que evalúan la personalidad, la tolerancia al estrés, la toma de decisiones, las habilidades sociales y el razonamiento (lógico, numérico y abstracto).

Señaló que la entrevista psicológica es una conversación profunda con un profesional en psicología para validar rasgos de personalidad, vocación, motivación, valores cívicos y manejo de emociones.

Revoredo envió un mensaje: "Al que se atrevió a capturar a ´Los pulpos’ hay que investigar, hay examinar, no importa, si tengo que pagar por esa soberbia, acá estoy, no le tengo miedo a nadie, yo he representado al Perú he sido número uno".

Dijo que hasta no ser sometido a una evaluación psicosomática, no hará más apariciones ante la prensa.