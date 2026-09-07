Carlos Cacho es denunciado por agredir y discriminar a un niño autista de 6 años en un restaurante de Trujillo. La madre del menor exigió justicia tras el incidente. Foto: Instagram.

Carlos Cacho es denunciado por agredir y discriminar a un niño autista de 6 años en un restaurante de Trujillo. La madre del menor exigió justicia tras el incidente. Foto: Instagram.

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Carlos Cacho se encuentra otra vez en el ojo de la tormenta. Una madre de familia denunció públicamente al maquillador por un acto de agresión y discriminación contra su hijo de tan solo 6 años, diagnosticado con autismo. Según la mujer, el menor se acercó sin malicia al conductor de televisión para hablarle, sin pensar que lo iba a empujar con la mano y botarlo de su mesa.

De acuerdo a las imágenes que aparecieron en las redes sociales, se ve que a pesar de ser apartado con la mano, el niño continuó intentando comunicarse con Carlos Cacho, quien reveló que pareja de Yahaira Plasencia le regaló dos terrenos. La madre de familia aseguró que el profesional de la belleza comenzó a burlarse del pequeño por no comprender lo que decía.

Acusan a Carlos Cacho de agredir a niño con autismo

Carlos Cacho, quien reveló cuánto costó el anillo de Angie Arizaga, ha sido cuestionado por su forma de actuar con un niño que se acercó a él, mientras este compartía con amigos en el restaurante D’Galas, en Trujillo. El hecho ocurrió el último domingo 6 de septiembre. La denuncia pública generó que muchas personas criticaran duramente al conductor de 'Cazador de talentos', pero también hubo quienes lo defendieron.

En las imágenes que aparecieron en diversos portales de Trujillo se ve que la madre del menor se acercó a Carlos Cacho para aclararle la condición de su hijo, pero el personaje de la farándula mostró total indiferencia y continuó conversando con sus amistades.

La denunciante manifestó su profundo dolor e indignación e indicó que espera que el hecho no quede impune. Asimismo, lamentó que el estilista se retirara del restaurante tranquilamente, sin ofrecer ningún tipo de disculpa.

"Muy malo", "No hay agresión, pero pudo ser más amable. Indistinto de la condición del menor, nada le costaba ser amable", "Creo q es una reaccion normal, una madre debe estar pendiente de su hijo, mas aún si tiene una condicion", "No justifico, pero pienso que hay formas de tratar a un niño y más si tuviera una condición.. Podría pasar con hijo de nosotros" y "Quién es es Carlos Cacho, si el niño se acerca a ti para saludarte nomas"; fueron los diversos comentarios de los usuarios de Facebook.