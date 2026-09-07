Se atenderán gestiones del DNI y se ofrecerá orientación sobre servicios registrales de Reniec. | Foto: composición LR/Difusión

Se atenderán gestiones del DNI y se ofrecerá orientación sobre servicios registrales de Reniec. | Foto: composición LR/Difusión

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desarrollará una nueva jornada de campañas itinerantes desde este lunes 7 hasta el domingo 13 de setiembre. Durante esos días se habilitarán distintos puntos de atención para realizar gratuitamente determinados trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las actividades estarán distribuidas en diferentes localidades del Perú y se instalarán en espacios de uso público. La programación no será uniforme, debido a que cada sede tendrá sus propias fechas, horarios y servicios habilitados para la atención de los ciudadanos.

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Campaña del DNI gratuito llegará a 23 regiones, Lima y el Callao

El recorrido de las campañas abarcará una amplia parte del territorio nacional. Los departamentos considerados son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

La Provincia Constitucional del Callao también forma parte de la programación. Los puntos de atención serán acondicionados en municipalidades, centros de salud, instituciones educativas, locales comunales, plazas de armas y otros espacios públicos de las localidades comprendidas en la campaña.

Debido a que la oferta de servicios puede cambiar de una sede a otra, Reniec ha establecido una programación específica para cada lugar. Allí se pueden consultar las fechas de las jornadas, las direcciones donde funcionarán los puntos de atención, los horarios establecidos y los trámites que estarán disponibles durante cada campaña.

El Reniec iniciará desde el 7 hasta el 13 de septiembre una jornada de campañas itinerantes para la gestión gratuita del DNI en diversas localidades del Perú.

Revisa quiénes podrán hacer trámites sin costo y cómo consultar la entrega del DNI

El beneficio está dirigido principalmente a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con lo establecido para cada jornada, los servicios pueden incluir gestiones vinculadas con el DNI, además de la entrega de documentos que fueron solicitados con anterioridad.

Las campañas también contemplan asistencia registral y orientación sobre los servicios que ofrece Reniec. Por ello, quienes pertenezcan a los grupos contemplados deberán revisar previamente qué atenciones estarán disponibles en el punto al que planean acudir.

En cuanto al DNI electrónico 3.0, quienes hayan iniciado previamente este trámite pueden comprobar su avance mediante la plataforma de consulta habilitada por Reniec. Cuando el sistema muestra un progreso del 100%, el documento ya se encuentra disponible para ser recogido.

Antes de dirigirse a una campaña para realizar el recojo, se recomienda verificar la programación de la sede seleccionada. De esta manera, se podrá confirmar que ese punto específico cuenta con el servicio de entrega de documentos y conocer su horario de atención.