Estos son los uniformes de la Policía usados en el secuestro del empresario Jenss Lara

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La indumentaria y otros elementos utilizados para secuestrar al empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y que fueron hallados en una zona de cañaverales, en el sector El Cortijo Bajo, en Trujillo, serían oficiales y sí pertenecerían a la Policía Nacional.

Así lo determinaron los peritos del Departamento Desconcentrado de Criminalística La Libertad, Sección de Investigación en la Escena del Crimen, de acuerdo al Informe de Inspección Criminalística N.° 1299-2026, solicitado por la División de Homicidios.

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Durante los operativos e investigaciones que se desarrollaron luego del secuestro y asesinato de cuatro personas, la madrugada del 30 de agosto, se hallaron un pantalón de faena, en el bolsillo anterior izquierdo un porta CIP y el DNI 71987664 de Jenss Marty Lara Tantaquilla, un correaje táctico con su respectivo porta arma de fuego, porta grilletes de seguridad, un chaleco táctico, un camisaco táctico de faena, un casco táctico, un par de borceguíes y un par de guantes tácticos sin dedos.

Así, se determinó que en la muestra 1 se halló un pantalón de faena marca Forz Tactil color negro talla M, en el bolsillo un porta carne de identidad policial (CIP) con la descripción Suboficial 3ra y un DNI de Jenss Lara. También un correaje táctico talla S con su porta arma de lona, un porta grilletes y unos grilletes de seguridad marca Maxarmy modelo M100 de serie 591460 y una correa de faena color negro, ubicado a 7.95 metros del borde de inicio de los sembríos de caña de azúcar.

En la muestra 2 se halló un chaleco táctico marca Corporation Ampi Perez Equipos Tácticos, color negro, en la parte anterior dos marbetes de tela F.Guerrero R. suboficial de tercera 2024-Policía, y en la parte posterior Policía Grecco. Esta prenda fue ubicada a 9,75 metros de los sembríos de caña de azúcar.

La muestra 3 describe el hallazgo de un camisaco táctico de faena marca Jithad tásctico, talla M, en la parte del pectoral izquierdo un logo de la PNP, en el brazo izquierdo dos parches con la inscripción O + POS y Policía Nacional, Escuadrón de Emergencia; en el brazo derecho un parche con la bandera del Perú y un parche con la descripción Policía Nacional, Pueblo hecho ley, Región Policial Lima, ubicado a 10.23 metros de los sembríos.

La muestra 4 detalla un casco táctico color negro, la muestra 5 la de un borceguí de lado derecho marca Tactical Series, talla 40, la muestra 6 un borceguí lado izquierdo talla 40; y la muestra 7 describe el hallazgo de un par de guantes tácticos sin dedos, color negro.

Entre tanto, tal como lo informó el último jueves La República, la policía continúa investigando a los tres últimos detenidos. Se trata de Roy Peter Bocanegra Aguilar y sus hijos Roy Stiven Bocanegra Marreros y Juan Manuel Bocanegra Enríquez. Ellos fueron intervenidos por su presunta vinculación con un vehículo que habría sido utilizado durante el secuestro.

Esta tarde, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, reveló que la Policía encontró un subterráneo "muy bien acondicionado" en una vivienda de Trujillo, donde habría estado cautivo el empresario Jenss Lara tras su secuestro.