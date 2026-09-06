General Revoredo afirma que ya son más de 12 los detenidos por crimen de Trujillo: ''Dos dispararon''

Más de 12 detenidos por el ataque en Trujillo, donde cuatro personas murieron y el comerciante Jenss Lara fue secuestrado, informa el jefe de Dirincri, general Víctor Revoredo. | Composición LR

Más de 12 detenidos por el ataque en Trujillo, donde cuatro personas murieron y el comerciante Jenss Lara fue secuestrado, informa el jefe de Dirincri, general Víctor Revoredo. | Composición LR

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El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, informó que más de 12 personas han sido detenidas por su presunta participación en el ataque ocurrido en Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas y el comerciante de oro Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado.

En declaraciones a RPP, Revoredo precisó que dos o tres de los detenidos serían quienes dispararon directamente en la escena del crimen, mientras que otros habrían cumplido funciones de apoyo desde distintos puntos. El oficial indicó que la Policía dará mayores detalles cuando se cumplan los 15 días de las detenciones.

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"Hay partícipes directos: dos o tres [dispararon] en escena, otros colaboradores en otro lugar. Ya tenemos la caleta", señaló el general, quien agregó que las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los intervenidos.

Investigan vehículo con placa clonada

Revoredo también confirmó que continúa bajo investigación el vehículo que habría sido utilizado por los criminales durante el ataque. La unidad llevaba la placa EPF-176, que, según un comunicado de la Policía Nacional, había sido clonada.

La PNP informó inicialmente que la identificación original del vehículo investigado era BNG-906. Sin embargo, posteriormente el jefe de la Región Policial La Libertad indicó que esta segunda placa también habría sido clonada, generando nuevas interrogantes sobre la procedencia y utilización del vehículo durante el hecho criminal.

El jefe de la Dirincri sostuvo que estos aspectos serán esclarecidos durante los 15 días de investigación. "Estamos en el día seis. En el día 15 vamos a absolver todo eso", manifestó.

Jenss Lara estuvo retenido en un subterráneo

Por otro lado, Revoredo reveló que la Policía allanó, con autorización judicial, el inmueble donde habría permanecido retenido Jenss Lara. Según el oficial, se trata de un subterráneo acondicionado para mantener a una persona cautiva.

Sobre la organización criminal vinculada al caso, Revoredo sostuvo que Los Pulpos se encuentran “en vía de desarticulación” tras la captura de Jhonsson Cruz Torres. No obstante, señaló que todavía falta capturar a otros presuntos integrantes y cabecillas de la organización.