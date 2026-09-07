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Harvey Colchado sobre Fredy López: "Será evaluado por resultados"

El diputado de Ahora Nación afirmó que no celebra la salida de Óscar Arriola de la comandancia general de la PNP y pidió una reforma policial con más presupuesto, tecnología e inteligencia para las unidades de investigación.

Colchado se pronunció tras la renuncia de Arriola al cargo. Foto: composición LR
Colchado se pronunció tras la renuncia de Arriola al cargo. Foto: composición LR
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El diputado Harvey Colchado se pronunció sobre el relevo en la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP). El diputado de Ahora Nación advirtió que el nuevo jefe de la institución, el teniente general Fredy López Mendoza, deberá responder con hechos concretos. "Será evaluado por resultados, como debe ser evaluado todo aquel que ocupa ese cargo", escribió.

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Colchado también se refirió a la salida de Óscar Arriola, quien anunció el domingo su decisión de dejar el cargo y pasar al retiro. El legislador fue claro al respecto. "No lo celebro", manifestó. Explicó que no hay motivo de satisfacción mientras la institución siga enfrentando al crimen organizado con carencias que, según dijo, comprobó de forma directa.

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El congresista puso el foco en los problemas estructurales de la Policía. Mencionó policías sin tecnología suficiente, unidades de investigación sin recursos y un presupuesto casi nulo para labores de inteligencia. "Me duele ver a mi Policía así", indicó. Para Colchado, el problema no está en el personal policial, sino en la falta de herramientas y de un liderazgo a la altura.

La salida de Arriola no fue un hecho aislado. Se dio después de una semana marcada por hechos violentos, entre ellos el cuádruple asesinato y secuestro de un empresario minero en Trujillo, atribuido a la banda criminal Los Pulpos. A esto se sumó el registro de 169 homicidios solo en el mes de agosto, cifra que intensificó los cuestionamientos contra la gestión policial.

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El anuncio de la salida de Arriola se hizo el domingo por la noche desde Palacio de Gobierno. Estuvo acompañado por el primer ministro, Luis Galarreta, y el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo. Ambos confirmaron que Fredy López Mendoza, hasta entonces jefe del Estado Mayor General de la PNP, asumirá la conducción de la institución en los próximos días.

Colchado había mencionado a López Mendoza como una alternativa para el cargo días antes del anuncio oficial. En declaraciones a RPP, lo describió como una persona honesta, metódica y responsable. Recordó además que el nuevo comandante general fue jefe de la Policía contra la Corrupción y participó en varios megaoperativos calificados por el legislador como impecables.

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Para Colchado, el cambio de mando no puede quedar ahí. Sostuvo que reemplazar a un comandante general no basta si no viene acompañado de una reforma policial de fondo. Insistió en que la institución necesita recuperar capacidad operativa, dignidad para sus efectivos y la confianza de la ciudadanía.

El congresista cerró su mensaje con una precisión sobre sus críticas previas a la gestión de Arriola. Aseguró que no actuó por revanchismo, sino por convicción, y remarcó que su lealtad no es con ningún comandante en particular, sino con la institución policial y con los peruanos que esperan vivir con menos temor a la delincuencia.

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