Aldo Carlos Mariños cambia su versión sobre el vínculo con uno de los testigos de la masacre relacionada con el secuestro de Jenss Lara. Asegura haberlo visto en "dos o tres" ocasiones. | Composición LR

Aldo Carlos Mariños cambia su versión sobre el vínculo con uno de los testigos de la masacre relacionada con el secuestro de Jenss Lara. Asegura haberlo visto en "dos o tres" ocasiones. | Composición LR

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La versión de Aldo Carlos Mariños sobre su presunto vínculo con uno de los testigos de la masacre ocurrida durante el secuestro del comerciante de oro Jenss Lara volvió a cambiar. El candidato al Gobierno Regional de La Libertad, quien inicialmente negó que el joven que trasladó a uno de los presuntos sicarios trabajara para él, reconoció ahora que sí lo había visto y que estuvo con él en “dos o tres” ocasiones.

En entrevista con La República, Mariños insistió, no obstante, en que el joven no fue su trabajador, escolta ni personal de seguridad y negó haberle pagado por ese servicio. “No tengo seguridad, no pago seguridad”, sostuvo. Su explicación se produce luego de que dos testigos declararan ante las autoridades que trabajaban para él. Uno de ellos señaló que era su chofer privado y que recibía S/1.300 mensuales, mientras que el otro afirmó desempeñarse como escolta por S/650 quincenales, según información difundida por Territorio Tomado.

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El propio Mariños reconoció que las fotografías que circulan corresponden al joven que aparece junto a él durante actividades proselitistas. Según explicó a este diario, el muchacho habría llegado a su entorno por intermedio de Eduardo Liu, exfuncionario municipal, quien —de acuerdo con su versión— intentó en varias oportunidades convencerlo de contar con seguridad.

Mariños relató que Liu le presentó al joven como una persona conocida por él y que incluso le habría ofrecido apoyar su campaña con polos. “Me lo presentó”, sostuvo el candidato. Añadió que nunca se tomó el tiempo de conocer mayores detalles sobre el muchacho y que, al verlo posteriormente en algunas actividades, lo identificaba como una persona que se acercaba a su entorno político.

Territorio Tomado también informó este viernes que, luego de ser confrontado con una fotografía en la que aparece junto al joven, Mariños reconoció haber estado con él en “dos o tres” momentos. Según su versión, uno de esos encuentros se habría producido en el mercado La Hermelinda, donde el joven se le acercó. El medio también difundió que el testigo afirmó haber trabajado para Mariños durante aproximadamente un mes y medio.

Mariños sostuvo ante La República que, durante sus actividades de campaña, numerosas personas se acercan para tomarse fotografías y participar en recorridos, por lo que considera posible que existan más imágenes en las que aparezca junto a personas que no forman parte de su equipo. “De que aparezca cerca de mí, eso no me hace conocerlo o eso no lo convierte en mi seguridad”, respondió.

Nuevas pistas en el caso Jenss Lara

El caso también suma nuevas interrogantes sobre los vínculos alrededor de la masacre en la que fueron asesinadas cuatro personas durante el secuestro de Jenss Lara. Epicentro TV reveló que una de las víctimas, Luis Rojas Ramos, instructor de artes marciales, había asumido el 12 de agosto la administración del Consorcio Supervisor Allauca.

Según la información difundida por el medio, la empresa inició actividades el 11 de diciembre de 2025 y cinco días después obtuvo un contrato por S/354.000 con la Municipalidad Provincial de Pataz, durante la gestión de Aldo Mariños. La revelación abre una nueva línea de interés sobre las relaciones empresariales y políticas que rodean el caso.

Epicentro TV también difundió el testimonio de un segundo acompañante del joven que declaró haber trasladado a un hombre armado y encapuchado desde las inmediaciones del lugar donde ocurrió la masacre. Según este nuevo relato, ambos escucharon una ráfaga de al menos 15 disparos y, posteriormente, un sujeto armado habría subido al vehículo para pedirles que avanzaran. El hombre habría indicado una ruta y finalmente les habría ordenado dirigirse directamente a su casa.

El testigo entregó además el nombre de un suboficial de la Policía Nacional que, según su declaración, sería propietario de un vehículo Nissan Versa y habría acudido al lugar para seguir al presunto delincuente. Estos elementos deberán ser contrastados por las autoridades encargadas de esclarecer el secuestro y los cuatro homicidios.

Mariños evaluará denunciar

Consultado nuevamente sobre su anuncio de investigar y denunciar a quienes lo vinculen con el supuesto servicio de seguridad, Mariños señaló que primero busca acceder formalmente al expediente para conocer qué se ha declarado ante las autoridades. El candidato sostuvo que, una vez que tenga acceso a la documentación, evaluará acudir a la instancia correspondiente para denunciar a quienes afirmen que contrató o pagó servicios de seguridad. “Eso es totalmente falso”, manifestó.

Mariños también atribuyó las acusaciones a un supuesto intento de ‘‘perjudicar su candidatura’’ y mencionó posibles vínculos políticos que, según él, podrían estar detrás de la aparición de los testigos.

La investigación deberá determinar ahora si los dos jóvenes que aparecen vinculados a Mariños tuvieron efectivamente alguna relación laboral con el candidato, qué actividad realizaron durante las semanas previas a la masacre y si alguno de ellos tuvo participación o conocimiento de los hechos ocurridos durante el secuestro de Jenss Lara.