Ocho pasajeros heridos en accidente entre custer de 'Los Anconeros' y bus de Vipusa en la Panamericana Norte

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Un accidente de tránsito registrado durante las primeras horas de este martes dejó ocho personas heridas en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Cementerio, en Lima Norte. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5.00 a. m., cuando un bus de la empresa Vipusa se encontraba estacionado a un lado de la vía debido a un problema mecánico.

De acuerdo con la información preliminar, mientras la unidad permanecía detenida, una cúster de la empresa conocida como ‘Los Anconeros’ impactó contra la parte posterior del bus. Como consecuencia de la colisión, ocho personas resultaron heridas, todas con contusiones. Sin embargo, ninguno de los afectados habría sufrido lesiones de gravedad.

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