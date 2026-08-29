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Tragedia en la Panamericana Norte: 2 muertos deja choque entre bus interprovincial y auto colectivo

El chofer del vehículo menor redujo su velocidad tras esquivar enormes piedras colocadas en la vía por delincuentes. Esto habría propiciado que fuera impactado por la parte posterior por el bus de la empresa Cruz del Norte.

Accidente en la Panamericana Norte
Accidente en la Panamericana Norte | Foto: Difusión
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Dos personas que viajaban como pasajeros de un auto colectivo fallecieron luego de que la unidad fuera impactada en la parte posterior por un bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte, a la altura del kilómetro 155 de la Panamericana Norte, en el límite entre los distritos de Huaura y Végueta, en la región Lima.

Según información preliminar proporcionada por testigos y la Policía Nacional del Perú (PNP) a Latina Noticias, el vehículo menor descendió su velocidad en la vía luego de sufrir un despiste al intentar evadir enormes piedras colocadas en el carril de norte a sur por presuntos delincuentes para obligar a detener las unidades y cometer atracos. Este hecho habría originado que el bus que iba hacia Lima lo impactara por detrás.

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Pasajeros perdieron la vida en accidente

Tras el impacto, los ocupantes que viajaban en el auto colectivo que cubre la ruta Barranca-Huacho quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de la unidad. A la zona llegaron bomberos, paramédicos y personal de asistencia de la concesionaria de la vía para brindar auxilio a los afectados.

Pese a los esfuerzos, se confirmó que dos de los pasajeros, quienes iban en la parte posterior del vehículo, fallecieron producto del impacto. Por el momento, se desconoce de manera oficial la identidad de las víctimas mortales.

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