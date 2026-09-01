HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Ministro Belaunde corta a Arriola en plena explicación sobre liberación de empresario secuestrado en Trujillo

El ministro de Defensa terminó confirmando el pago de rescate; sin embargo, un día antes evitaba dar detalles sobre el operativo.

Arriola sostuvo que fue una liberación y el titular de Defensa lo interrumpió para decir que “aún hay una investigación en proceso”
Arriola sostuvo que fue una liberación y el titular de Defensa lo interrumpió para decir que “aún hay una investigación en proceso” | Foto: difusión | Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, cortó la intervención del comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, este lunes 31 cuando explicaba en conferencia de prensa que el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla había sido liberado, y no rescatado, en Huanchaco, al norte de Trujillo, tras más de 24 horas de secuestro.

Únete a nuestro canal de política y economía

Arriola sostuvo que fue una liberación y el titular de Defensa lo interrumpió para decir que “aún hay una investigación en proceso”. Cabe resaltar que horas después, Belaunde confirmó que hubo un pago de por medio. “Estamos confirmando que ha habido una entrega de dinero”, respondió para Canal N.

TE RECOMENDAMOS

INACCIÓN DEL GOBIERNO DE KEIKO COBRA VÍCTIMAS EN TRUJILLO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cinco personas vinculadas a esa organización fueron detenidas: Frank Junior Quesada Cruz ("Ñato"), Julio Zavaleta Quesada ("Juliacho"), César Iván García Rivera ("Bolacho", presunto chofer), Ángel Fabricio Bocanegra Linares ("Folo") y José Miguel Cherrepe Dávila ("Ares"). La versión fue corroborada por el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

PUEDES VER: Tania Ramírez renuncia como representante del Minedu en Derrama Magisterial tras cuestionamientos

lr.pe

Ministro de Defensa revela que la PNP acompañó entrega de dinero para liberar a empresario

Belaúnde, confirmó que la familia del empresario secuestrado en Trujillo realizó un pago para conseguir su liberación. Según explicó, la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo conocimiento de la entrega y realizó un seguimiento de la operación como parte de las acciones para identificar a los responsables del secuestro.

Belaúnde precisó que el dinero fue entregado como parte de la negociación con los secuestradores. Tras el pago y la posterior liberación del empresario, los agentes iniciaron el seguimiento de los movimientos del dinero para determinar quiénes participaron en la recepción y distribución del monto.

El titular del Ministerio de Defensa señaló que la PNP sigue la ruta del dinero. Además, indicó que la persona que habría recogido el pago no sería el cabecilla de la organización criminal, por lo que las diligencias buscan identificar a los demás integrantes y establecer quiénes ocuparon los distintos niveles dentro de la estructura delictiva.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

LEER MÁS
Óscar Arriola evita responder a la prensa por la masacre y secuestro de empresario en Trujillo

Óscar Arriola evita responder a la prensa por la masacre y secuestro de empresario en Trujillo

LEER MÁS
Ahora Nación exige la renuncia de Arriola: "Las facultades legislativas no reemplazan decisiones del Ejecutivo"

Ahora Nación exige la renuncia de Arriola: "Las facultades legislativas no reemplazan decisiones del Ejecutivo"

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Belaunde mintió ante ausencia de Astudillo: ministro no viajó a Trujillo por temas personales

Belaunde mintió ante ausencia de Astudillo: ministro no viajó a Trujillo por temas personales

LEER MÁS
Tania Ramírez renuncia como representante del Minedu en Derrama Magisterial tras cuestionamientos

Tania Ramírez renuncia como representante del Minedu en Derrama Magisterial tras cuestionamientos

LEER MÁS
¿Quién es Jenss Lara? Empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

¿Quién es Jenss Lara? Empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

LEER MÁS
Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

LEER MÁS
Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

LEER MÁS
"Liderazgo de las Fuerzas Armadas": la propuesta del Ejecutivo que contradice el pedido de facultades

"Liderazgo de las Fuerzas Armadas": la propuesta del Ejecutivo que contradice el pedido de facultades

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025