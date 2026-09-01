Ministro Belaunde corta a Arriola en plena explicación sobre liberación de empresario secuestrado en Trujillo

Arriola sostuvo que fue una liberación y el titular de Defensa lo interrumpió para decir que “aún hay una investigación en proceso” | Foto: difusión | Foto: difusión

Arriola sostuvo que fue una liberación y el titular de Defensa lo interrumpió para decir que “aún hay una investigación en proceso” | Foto: difusión | Foto: difusión

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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, cortó la intervención del comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, este lunes 31 cuando explicaba en conferencia de prensa que el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla había sido liberado, y no rescatado, en Huanchaco, al norte de Trujillo, tras más de 24 horas de secuestro.

Arriola sostuvo que fue una liberación y el titular de Defensa lo interrumpió para decir que “aún hay una investigación en proceso”. Cabe resaltar que horas después, Belaunde confirmó que hubo un pago de por medio. “Estamos confirmando que ha habido una entrega de dinero”, respondió para Canal N.

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Cinco personas vinculadas a esa organización fueron detenidas: Frank Junior Quesada Cruz ("Ñato"), Julio Zavaleta Quesada ("Juliacho"), César Iván García Rivera ("Bolacho", presunto chofer), Ángel Fabricio Bocanegra Linares ("Folo") y José Miguel Cherrepe Dávila ("Ares"). La versión fue corroborada por el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

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Ministro de Defensa revela que la PNP acompañó entrega de dinero para liberar a empresario

Belaúnde, confirmó que la familia del empresario secuestrado en Trujillo realizó un pago para conseguir su liberación. Según explicó, la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo conocimiento de la entrega y realizó un seguimiento de la operación como parte de las acciones para identificar a los responsables del secuestro.

Belaúnde precisó que el dinero fue entregado como parte de la negociación con los secuestradores. Tras el pago y la posterior liberación del empresario, los agentes iniciaron el seguimiento de los movimientos del dinero para determinar quiénes participaron en la recepción y distribución del monto.

El titular del Ministerio de Defensa señaló que la PNP sigue la ruta del dinero. Además, indicó que la persona que habría recogido el pago no sería el cabecilla de la organización criminal, por lo que las diligencias buscan identificar a los demás integrantes y establecer quiénes ocuparon los distintos niveles dentro de la estructura delictiva.