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La ONU reduce a la mitad la ayuda alimentaria en Cisjordania por falta de fondos y crece la preocupación

Unas 900.000 personas enfrentan inseguridad alimentaria en Cisjordania, mientras el deterioro económico, la violencia y las restricciones de movimiento reducen los recursos de miles de familias.

El PMA necesita 386 millones de dólares para mantener durante seis meses la asistencia alimentaria a dos millones de personas en Gaza y Cisjordania
El PMA necesita 386 millones de dólares para mantener durante seis meses la asistencia alimentaria a dos millones de personas en Gaza y Cisjordania | AFP
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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció este martes que reducirá a la mitad el número de personas a las que asiste con víveres en Cisjordania por falta de fondos. La medida afectará a 200.000 palestinos que dejarán de recibir ayuda a partir de este mes. La agencia de Naciones Unidas atendía hasta ahora a 400.000 personas consideradas vulnerables en ese territorio ocupado.

Shaun Hughes, director del PMA para Palestina, explicó que la crisis económica, la violencia de colonos y las operaciones militares israelíes destruyeron los recursos de subsistencia de la población. “Las fuertes restricciones de tránsito, las demoliciones y el desplazamiento generalizado han consumido los medios de vida”, declaró en Ginebra.

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Casi un millón de palestinos sufren hambre en Cisjordania

De una población aproximada de 3,1 millones de personas, unas 900.000 padecen inseguridad alimentaria en Cisjordania. Esa cifra se duplicó desde 2023, cuando estalló el conflicto armado en Gaza. Los hogares perdieron ingresos y los precios de alimentos y combustibles están entre los más altos de Oriente Medio.

El 76% de las familias experimentó un fuerte descenso de sus recursos económicos. Muchas vendieron bienes y redujeron la cantidad de comida a lo estrictamente necesario para sobrevivir. La ayuda del PMA incluía dinero en efectivo y cupones que también dinamizaban los mercados locales.

“En estos momentos, deberíamos estar aumentando nuestra ayuda en Cisjordania, no cortando estas vías de suministro vitales”, afirmó Hughes. La reducción llega justo cuando las necesidades se expanden y las condiciones de vida empeoran.

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La OMS alerta por agua contaminada en Gaza

La Organización Mundial de la Salud reveló que la contaminación del agua que consume la población de Gaza aumentó hasta el 20%. El suministro depende por completo de camiones cisterna, una situación que los expertos consideran inaceptable casi tres años después del inicio del conflicto.

Reinhiulde Van De Weerdt, representante de la OMS en Palestina, advirtió que la próxima temporada de lluvias inundará las tiendas de campaña y propagará aguas residuales y basura hacia donde la gente duerme y cocina. “No creo que sea necesario ser un experto en salud pública para entender lo que se avecina”, señaló.

Los casos de diarrea aguda casi se duplicaron, al pasar de 27.000 en marzo a 48.000 en agosto. Israel impide la entrada de suministros de laboratorio necesarios para identificar virus y bacterias. Tampoco permite el ingreso de equipos protésicos o de rehabilitación, pese a que 6.600 personas los necesitan, 4.600 por amputaciones.

El PMA también redujo en julio el valor del efectivo que entrega a 375.000 personas en Gaza. Claire Nevill, portavoz de la agencia, confirmó que recortes adicionales serán inevitables sin nueva financiación. La organización requiere 386 millones de dólares para sostener la asistencia a dos millones de personas en ambos territorios durante seis meses.

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