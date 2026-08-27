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Demuelen viviendas ocupados por años en Puente Piedra para ampliar vías de la Panamericana Norte

Maquinaria pesada llegó a la zona del Parque El Recuerdo, donde vecinos denunciaron que no tuvieron tiempo para retirar sus pertenencias antes de las demoliciones.

Municipalidad de Puente Piedra ejecuta operativo para recuperar espacios ocupados en vía auxiliar de la Panamericana Norte
Municipalidad de Puente Piedra ejecuta operativo para recuperar espacios ocupados en vía auxiliar de la Panamericana Norte | Foto: Municipalidad de Puente Piedra.
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La Municipalidad de Puente Piedra ejecutó este jueves 27 de agosto un operativo para recuperar espacios ocupados en la vía auxiliar de la Panamericana Norte. Los trabajos incluyeron la demolición de viviendas y el retiro de estructuras que, de acuerdo con la comuna, habían sido instaladas de forma irregular en áreas destinadas al uso público.

Las intervenciones se concentraron en sectores próximos al Parque El Recuerdo y forman parte de las acciones orientadas a liberar el trazo de futuras vías auxiliares. En las imágenes difundidas durante la jornada se observa maquinaria pesada frente a los inmuebles afectados.

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Espacios que buscan recuperar

Entre las zonas intervenidas figuran espacios que, de acuerdo con la información municipal, fueron ocupados por estructuras destinadas al lavado de autos. El retiro de estas instalaciones responde al objetivo de recuperar la vía auxiliar y restituir su uso público, señaló la entidad.

En la avenida Las Torres también se recuperó la continuidad de un tramo que permanecía ocupado por construcciones irregulares. La intervención, indicó la comuna, permitirá mejorar la circulación y contribuir a descongestionar la Panamericana Norte. Aunque esta vía tiene carácter metropolitano y su manejo corresponde a la Municipalidad de Lima, el distrito decidió actuar ante la falta de una solución que los vecinos reclamaban.

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Vecinos cuestionan las demoliciones

Los trabajos, sin embargo, también generaron reclamos entre los residentes afectados. ATV reportó que algunas familias denunciaron que las demoliciones se realizaron sin previo aviso y que no tuvieron tiempo suficiente para retirar sus pertenencias.

A ello se sumaron cuestionamientos por el estado en que quedaron algunos inmuebles. Los vecinos señalaron que las intervenciones parciales dejaron viviendas expuestas y denunciaron cortes de agua y electricidad. Videos registrados por testigos muestran a adultos mayores, niños y otras personas en los alrededores mientras avanzaban las labores con maquinaria pesada.

Una de las ciudadanas cuestionó que no les hubieran mostrado un documento dirigido a la Municipalidad de Lima que dispusiera el desalojo. La mujer sostuvo que la vía intervenida pertenece a Lima Metropolitana.

Un proyecto para ampliar las vías

Las demoliciones forman parte de una serie de operativos destinados a liberar espacios para proyectos viales en Puente Piedra. En abril, por ejemplo, fueron retirados 22 puestos comerciales informales que ocupaban unos 2.500 metros cuadrados en la calle Los Ángeles, a la altura del mercado Tres Regiones.

En julio, las acciones llegaron a la calle Trinitarias, donde se demolieron estructuras irregulares vinculadas a una distribuidora de materiales de construcción y se recuperaron alrededor de 500 metros cuadrados para mejorar el acceso al hospital Carlos Lanfranco Laoz. También hubo intervenciones en Lomas de Zapallal para liberar vías públicas ocupadas por el comercio informal.

El proyecto contempla la liberación de áreas entre la avenida San Martín y Copacabana para habilitar nuevas vías. No obstante, anteriores operativos provocaron protestas vecinales y llevaron a la Municipalidad de Lima a suspender algunas demoliciones en sectores de la avenida Copacabana.

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