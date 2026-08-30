Ignacio Buse vs Marcos Giron: fecha confirmada para el debut del tenista peruano en el US Open 2026

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Ignacio Buse no tiene tiempo para descansar. Luego de su histórico título en el ATP 250 de Winston-Salem, nuestro representante ya se encuentra pensando en su debut en el US Open 2026. Nacho afrontará el último Grand Slam de la temporada como cabeza de serie y con un nuevo ranking.

La primera raqueta nacional medirá fuerzas ante el estadounidense Marcos Giron en la primera ronda. Ambos deportistas volverán a verse las caras después de aquel recordado duelo en el ATP 500 de Queen's, que terminó con una ajustada victoria del incaico por 2-1 (3-6, 7-5 y 7-6 [10-8]).

¿Cuándo debuta Ignacio Buse en el US Open?

Los primeros partidos del cuadro principal empezaron a disputarse este domingo 30 de agosto. En el caso del peruano, su duelo contra Marcos Giron se encuentra programado para el martes 1 de septiembre. Se espera que en las próximas horas la organización anuncie el horario.

¿Qué canal transmite el partido Ignacio Buse vs Marcos Giron?

El debut de Ignacio Buse en el US Open 2026 será transmitido en vivo a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+ Premium para toda Latinoamérica. Asimismo, otra opción para seguir los duelos es Tennis TV.

En caso de que no puedas acceder a estas opciones, La República Deportes te ofrece la cobertura online gratis del partido de la primera raqueta nacional.

Nuevo ranking de Ignacio Buse

La vida de Ignacio Buse sufrió un cambio radical en menos de ocho meses. A inicios de año estuvo cerca del top 100 del ranking ATP; sin embargo, ese panorama cambió con sus recientes títulos internacionales (ATP 500 Hamburgo y ATP 250 Winston-Salem) y ahora disputará el US Open como el número 30 del mundo.