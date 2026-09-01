Belaunde mintió ante ausencia de Astudillo: ministro no viajó a Trujillo por temas personales. | Composición/LR

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Un comunicado del Ministerio del Interior desmintió al titular de Defensa al confirmar que César Astudillo no viajó a Trujillo por una “situación familiar muy delicada”, tras un ataque armado en el que cuatro personas murieron y un empresario minero sufrió un secuestro, de acuerdo con el comunicado difundido por el MInisterio del Interior.

Comunicado del Mininter sobre atentado en Trujillo y ausencia de César Astudillo.

El sector del Interior emitió un comunicado oficial en el que aclaró que el ministro César Astudillo dispuso la presencia del Comandante General de la Policía, Óscar Arriola, y del general de la Dirincri, Víctor Revoredo, en la zona.

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En ese mismo texto oficial, la institución precisó que el titular del área no viajó a Trujillo debido a "una situación familiar muy delicada", además de mantener coordinación constante con el Alto Mando policial y con el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Belaunde, justificó de forma distinta la ausencia de Astudillo. "El ministro ha estado involucrado y ha estado al tanto. Él no ha estado excluido de la operación, ni mucho menos. Ha sido simplemente una asignación de actividades. El ministro ha tenido otras responsabilidades en esta materia", sostuvo vía la prensa.

Al ser cuestionado sobre la llegada de Astudillo a La Libertad, Belaunde evitó precisar si viajaría o no. El ministro de Defensa solo se limitó a decir que "sirve a discreción de la presidenta de la República". Además, agregó que Fujimori le dio instrucciones para desplazarse hacia Trujillo con el objetivo de operar la acciones de las Fuerzas Armadas.

"Yo me apoyo con el general Mao Córdova, quien está a cargo acá. Yo no participo de las operaciones policiales", señaló. Sin embargo, una publicación de la cuenta oficial del Mindef publicó imagenes donde Belaunde aparece junto al general Óscar Arriola en un interrogatorio a uno de los detenidos.

Rafael Belaunde aparece en las instalaciones de la Dirincri en Trujillo junto a mandos de la Policía Nacional durante diligencias con un intervenido.

Ataque armado y secuestro en Trujillo

El caso ocurrió durante la madrugada del domingo en la avenida Húsares de Junín, en la ciudad de Trujillo. Sujetos armados vestían prendas similares a las de la Policía Nacional e interceptaron una camioneta blanca en la que viajaban las víctimas tras salir de una discoteca.

El ataque dejó cuatro muertos, quienes fueron identificados como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos y Christopher Eduardo García Álvarez.

Durante la misma intervención, los delincuentes secuestraron al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien horas después quedó a salvo junto a su familia, según reportaron las autoridades.