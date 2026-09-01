HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko felicita a policías de Trujillo y bancadas exigen renuncia de Arriola | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Belaunde mintió ante ausencia de Astudillo: ministro no viajó a Trujillo por temas personales

Un comunicado del Ministerio del Interior desmintió al titular de Defensa al confirmar que César Astudillo no viajó a Trujillo por una situación familiar delicada, tras el atentado que dejó cuatro muertos y un empresario secuestrado.

Belaunde mintió ante ausencia de Astudillo: ministro no viajó a Trujillo por temas personales.
Belaunde mintió ante ausencia de Astudillo: ministro no viajó a Trujillo por temas personales. | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Un comunicado del Ministerio del Interior desmintió al titular de Defensa al confirmar que César Astudillo no viajó a Trujillo por una “situación familiar muy delicada”, tras un ataque armado en el que cuatro personas murieron y un empresario minero sufrió un secuestro, de acuerdo con el comunicado difundido por el MInisterio del Interior.

Únete a nuestro canal de política y economía
Comunicado del Mininter sobre atentado en Trujillo y ausencia de César Astudillo.

Comunicado del Mininter sobre atentado en Trujillo y ausencia de César Astudillo.

El sector del Interior emitió un comunicado oficial en el que aclaró que el ministro César Astudillo dispuso la presencia del Comandante General de la Policía, Óscar Arriola, y del general de la Dirincri, Víctor Revoredo, en la zona.

TE RECOMENDAMOS

INACCIÓN DEL GOBIERNO DE KEIKO COBRA VÍCTIMAS EN TRUJILLO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En ese mismo texto oficial, la institución precisó que el titular del área no viajó a Trujillo debido a "una situación familiar muy delicada", además de mantener coordinación constante con el Alto Mando policial y con el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Belaunde, justificó de forma distinta la ausencia de Astudillo. "El ministro ha estado involucrado y ha estado al tanto. Él no ha estado excluido de la operación, ni mucho menos. Ha sido simplemente una asignación de actividades. El ministro ha tenido otras responsabilidades en esta materia", sostuvo vía la prensa.

Al ser cuestionado sobre la llegada de Astudillo a La Libertad, Belaunde evitó precisar si viajaría o no. El ministro de Defensa solo se limitó a decir que "sirve a discreción de la presidenta de la República". Además, agregó que Fujimori le dio instrucciones para desplazarse hacia Trujillo con el objetivo de operar la acciones de las Fuerzas Armadas.

"Yo me apoyo con el general Mao Córdova, quien está a cargo acá. Yo no participo de las operaciones policiales", señaló. Sin embargo, una publicación de la cuenta oficial del Mindef publicó imagenes donde Belaunde aparece junto al general Óscar Arriola en un interrogatorio a uno de los detenidos.

Rafael Belaunde aparece en las instalaciones de la Dirincri en Trujillo junto a mandos de la Policía Nacional durante diligencias con un intervenido.

Rafael Belaunde aparece en las instalaciones de la Dirincri en Trujillo junto a mandos de la Policía Nacional durante diligencias con un intervenido.

Ataque armado y secuestro en Trujillo

El caso ocurrió durante la madrugada del domingo en la avenida Húsares de Junín, en la ciudad de Trujillo. Sujetos armados vestían prendas similares a las de la Policía Nacional e interceptaron una camioneta blanca en la que viajaban las víctimas tras salir de una discoteca.

El ataque dejó cuatro muertos, quienes fueron identificados como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos y Christopher Eduardo García Álvarez.

Durante la misma intervención, los delincuentes secuestraron al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien horas después quedó a salvo junto a su familia, según reportaron las autoridades.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ministro de Defensa confirma pago por liberación de empresario minero Jenss Lara en Trujillo

Ministro de Defensa confirma pago por liberación de empresario minero Jenss Lara en Trujillo

LEER MÁS
Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

LEER MÁS
¿Cómo se logró la liberación del empresario minero Jenss Lara en Trujillo? Esto dice el ministro de Defensa

¿Cómo se logró la liberación del empresario minero Jenss Lara en Trujillo? Esto dice el ministro de Defensa

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tania Ramírez renuncia como representante del Minedu en Derrama Magisterial tras cuestionamientos

Tania Ramírez renuncia como representante del Minedu en Derrama Magisterial tras cuestionamientos

LEER MÁS
Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

LEER MÁS
"Liderazgo de las Fuerzas Armadas": la propuesta del Ejecutivo que contradice el pedido de facultades

"Liderazgo de las Fuerzas Armadas": la propuesta del Ejecutivo que contradice el pedido de facultades

LEER MÁS
¿Quién es Jenss Lara? Empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

¿Quién es Jenss Lara? Empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

LEER MÁS
Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

LEER MÁS
Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025