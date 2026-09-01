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Ministro de Defensa confirma pago por liberación de empresario minero Jenss Lara en Trujillo

Rafael Belaúnde reveló que hubo una entrega de dinero durante el operativo que permitió la liberación de Jenss Marty Lara Tantaquilla.

Ministro de Defensa confirma pago por liberación de empresario
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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, confirmó que se realizó un pago para conseguir la liberación del empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo, La Libertad. La entrega de dinero habría sido monitoreada por la Policía como parte de la operación desplegada para ubicar a los responsables.

El titular del sector Defensa confirmó que hubo una entrega de dinero vinculada al secuestro. Sin embargo, evitó revelar el monto y otros detalles de la operación debido a que las investigaciones continúan.

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“Estamos confirmando que ha habido una entrega de dinero”, señaló Belaúnde al ser consultado sobre si la familia del empresario había realizado un pago para conseguir su liberación.

El ministro precisó que la persona que acudió a recoger el dinero no sería el jefe de la organización criminal. Según explicó, se trataría de un integrante enviado para cumplir dicha función.

PUEDES VER: ¿Quién es Jenss Lara? Empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

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Policía habría monitoreado entrega del dinero

Belaúnde confirmó que agentes de la Policía Nacional estuvieron involucrados en el seguimiento de la entrega del dinero. La estrategia habría permitido identificar movimientos de los presuntos secuestradores y avanzar hacia la captura de algunos de los implicados.

“Ha estado la Policía”, respondió el ministro al ser consultado sobre si los agentes monitorearon el contacto entre la familia y los delincuentes.

El titular de Defensa señaló además que las autoridades están siguiendo la ruta del dinero para determinar hacia dónde se dirigieron los recursos entregados y establecer quiénes participaron en la estructura criminal.

PUEDES VER: ¿Cómo se logró la liberación del empresario minero Jenss Lara en Trujillo? Esto dice el ministro de Defensa

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Empresario fue liberado tras secuestro y cuatro asesinatos

El empresario fue secuestrado durante un violento ataque registrado en Trujillo, que dejó cuatro personas asesinadas. Tras el operativo policial, Lara Tantaquilla fue liberado y posteriormente se informó sobre la captura de cinco presuntos implicados.

El Ministerio del Interior señaló que la Policía Nacional logró rescatar al empresario y detener a cinco personas vinculadas preliminarmente con el crimen. Las investigaciones buscan determinar el nivel de participación de cada uno de los intervenidos.

Belaúnde sostuvo que, según la información manejada por las autoridades, el objetivo de fondo no habría sido únicamente el secuestro, sino un ataque dirigido contra el empresario. “El móvil de fondo no era el secuestro, sino era el sicariato”, afirmó durante la entrevista en Canal N.

El caso continúa bajo investigación mientras la Policía busca identificar a todos los integrantes de la organización detrás del secuestro y esclarecer el destino del dinero entregado durante la negociación.

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