Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

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La madrugada del 30 de agosto, además de celebrarse a Santa Rosa de Lima, se conmemora el Día de la Policía Nacional del Perú, una organización criminal tipo comando secuestró al empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla (31), tras acribillar a cuatro personas en la ciudad de Trujillo.

Seguros, a cara descubierta, fingieron ser miembros del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) un equipo especial de élite de la PNP encargado de ejecutar operaciones en apoyo de las direcciones especializadas en la lucha contra la extorsión, el sicariato y los secuestros.

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Pero, ¿por qué actuaron como si fueran integrantes de esa unidad específica?, Un oficial de la Dirección de Investigación Criminal que pidió no mencionar su nombre dijo que el secuestro fue planificado por lo menos desde hace tres meses y que fingieron ser miembros del grupo Grecco por tres razones.

El primer factor es que actuando tipo comando anulan toda defensa. Así, al notar insignias y placas oficiales, las víctimas bajan la guardia que se trata de una intervención oficial de la Policía.

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Segundo punto es que consiguen paralizar a testigos, tanto civiles como policiales. Y es que una falsa operación táctica no genera la misma alerta inmediata que un asalto común.

Y tercero, blindan el escape, es decir, se desplazan sin levantar sospechas ante patrulleros o controles policiales en la ruta de escape.

Sin embargo, copiar los códigos exactos de una unidad tan especializada no es obra del azar; exige información interna o complicidad de adentro. Inspectoría general de la PNP ya activó su plan de contrainteligencia en ese sentido.

Entonces, surge una interrogante: ¿Hasta qué punto se puede confiar en el uniforme que vemos en la calle?

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, indicó que estos sujetos se deshicieron de las prendas utilizadas para el secuestro del empresario y que un equipo especial de la División de Secuestros de la Policía Nacional llegó a Trujillo procedente de Lima para colaborar.

“En estos momentos (ayer), se encuentra privado de su libertad este ciudadano Jens Lara. Este no es un hecho ocasional, estos hechos graves son planificados”, dijo.

“Por acciones de inteligencia sabíamos desde hace tres meses que se iba a producir un secuestro. Advertimos a los posibles blancos, empresarios y comerciantes, para que tomen precauciones, pero tal vez hubo un exceso de confianza por parte de algunos de ellos”, sostuvo.

TRUJILLO, UNA CIUDAD DE TERROR

El sábado 8 de agosto Alejandro Calva Carrión, Anthony Domínguez Gálvez, Leivis Gálvez García y César Sandoval Ramos, trabajadores de construcción civil, habían sido asesinados en Trujillo.

Veintidós días después murieron Farad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Rojas Ramos y Christopher García Álvarez. Ellos acompañaban al empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla, un hombre que se dedica a la compra y venta de mineral. El es oriundo del distrito de Chilla, provincia de Pataz, región La Libertad.

Horas después de este delito que ha conmocionado a los peruanos falleció el suboficial PNP Diego Manuel Vela Rodríguez quien fue víctima de una agresión también en la ciudad de Trujillo.

El agente fue hallado en la vía pública con múltiples heridas de bala y un traumatismo encéfalo craneano severo. Vela Rodríguez fue trasladado al Hospital Belén, donde los médicos de turno confirmaron su fallecimiento a su llegada.

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Las primeras investigaciones sugieren que el ataque se habría producido en el interior del inmueble donde residía el agente, desde donde posteriormente habría sido arrojado a la pista.

INTERROGARÀN A ‘LOS PULPOS’ PRESOS

Anoche el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, arribó a la ciudad de Trujillo para dirigir las operaciones de investigación y capturas, pero no brindó declaraciones a la prensa. “Déjennos trabajar, por favor”, dijo.

Antes, sin embargo, había manifestado que familiares de "Jhonsson Pulpo", cabecilla de "Los Pulpos" serían los autores intelectuales del múltiple crimen y del secuestro del empresario vinculado a la mineria

Revoredo sindicó al tío de Jhonsson Smith Cruz Arce, identificado como Nilton Cruz Arce; así como su aparente pareja, Keysi Salvatierra Vigo; y su tía Katty Cruz Arce, quienes estarían detrás del caso.

Hay que indicar que los mencionados se encuentran presos en Puno y en Chiclayo, por lo que agentes de Investigación se dirigen a esos penales para los interrogatorios.

Anoche surgió un rumor sobre que los hampones estarían exigiendo US$ 3 millones por la liberación. Ni la familia ni la policía confirmaron esa versión extraoficial.

La madrugada de este lunes un grupo especial a cargo de Revoredo había ubicado un inmueble sospechoso: “General, vamos a proceder”, la operación será “a todo o nada” le dijo uno de los agentes al oficial. En tanto las operaciones de rastrillaje se han intensificado para rescatar sano y salvo al empresario secuestrado.