Un vehículo policial aparece en la misma ruta de seguimiento previo al ataque y secuestro. | Composición LR

Un vehículo policial aparece en la misma ruta de seguimiento previo al ataque y secuestro. | Composición LR

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Nuevas imágenes revelan parte del seguimiento realizado contra el empresario minero Jenss Marti Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo, La Libertad. El material, difundido por el programa ‘Beto a Saber’, muestra que una camioneta que habría estado vinculada con los autores del crimen siguió de cerca al vehículo en el que se desplazaba la víctima.

Las imágenes de cámaras de seguridad corresponden a los minutos previos al secuestro y captaron al empresario y sus acompañantes a bordo de una Ford Bronco Raptor blanca, de placa CZI-019. Detrás de ellos aparece una Toyota Hilux blanca, que habría formado parte del seguimiento.

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Ambos vehículos fueron registrados cuando cruzaban la intersección de Prolongación Fátima con César Vallejo. En ese momento, un detalle llamó la atención: una patrulla de la Policía Nacional aparece en la misma zona y posteriormente dobla en la dirección que habían tomado los vehículos.

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Camioneta tenía sticker de 'El Cartel'

El citado programa señaló que la camioneta Toyota Hilux presentaba un sticker. “Hay algo particular en esta camioneta, hay un sticker con el nombre ‘El Cartel’. Aparentemente, sería de una organización criminal que vigilaba, cuidaba a este empresario minero”, sostuvieron.

El registro de las cámaras muestra así parte del recorrido que terminó en la avenida Húsares de Junín, donde Lara Tantaquilla y sus acompañantes fueron interceptados por sujetos que se hicieron pasar por agentes policiales.

Los falsos policías habrían utilizado armas de fuego y vehículos para ejecutar la intervención y posteriormente trasladar al empresario.

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Falsos policías ejecutaron secuestro

Según las imágenes y la información difundida sobre el caso, el ataque habría sido cuidadosamente planificado. Los delincuentes se presentaron como integrantes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO) para detener a Lara Tantaquilla.

Durante el ataque fueron asesinados los cuatro acompañantes del empresario, quienes podrían haber sido testigos del secuestro. Entre las víctimas se encontraban Andrea Monzón, pareja de Lara, de 20 años; Nadi Ortecho Rodríguez; y sus guardaespaldas Luis Alberto Rojas Ramón de Rosas y Cristopher Eduardo García Álvarez.

Jens Lara fue liberado tras más de 36 horas

El empresario permaneció secuestrado durante más de 36 horas hasta que fue liberado aproximadamente a las 4:30 p. m. del lunes 31 de agosto.

La Policía Nacional informó posteriormente sobre la captura de los presuntos involucrados en el secuestro. Las investigaciones apuntan a la organización criminal 'Los Pulpos', señalada por las autoridades como responsable del hecho.

El caso continúa bajo investigación para determinar cómo se planificó el secuestro, quiénes participaron y cuál fue el móvil detrás del ataque.

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Empresario fue investigado por minería ilegal

El nombre de Jens Lara Tantaquilla ya había aparecido en investigaciones del Ministerio Público. En 2020, fue incluido en una investigación que derivó en el megaoperativo denominado 'Los Topos del Frío'.

De acuerdo con la tesis fiscal, la organización investigada se dedicaba a la extracción y comercialización ilegal de oro en la sierra de La Libertad y habría obtenido ganancias superiores a los 12 millones de dólares mensuales.

Lara figura además en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) con tres concesiones ubicadas en Chillia, provincia de Pataz. Una de ellas corresponde a Minera Evil Geniuses S.A.C.

Asimismo, se conoció que meses atrás un familiar cercano del empresario también habría sido víctima de un secuestro.

Ford Bronco está registrada a nombre de otra empresa

Otro elemento que forma parte de las pesquisas es la camioneta Ford Bronco Raptor, en la que se movilizaba Lara Tantaquilla antes del secuestro.

El vehículo figura registrado a nombre de Millenium J&J S.A.C., empresa cuyo gerente general es Luis Miguel Ruiz Cherres. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente cuál es el vínculo entre dicha compañía y el empresario minero.