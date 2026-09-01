Intentó poner denuncia por extorsión, pero policía le pidió S/100: agente irá a prisión preventiva por 18 meses

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Un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) recibió 18 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente exigir S/100 a cambio de recibir una denuncia por extorsión. Según el Ministerio Público, Christian Cancho habría solicitado el pago a una ciudadana en su condición de suboficial de segunda (SO2).

El agente habría señalado a la denunciante que el dinero serviría para realizar acciones de geolocalización destinadas a identificar al presunto extorsionador. A raíz de este hecho, el agente es investigado por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y tráfico ilícito de datos informáticos.

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Denunciante realizó pago por Yape

De acuerdo con la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Sexto Despacho), liderada por el fiscal provincial William Fustamante Rafael, la agraviada llegó a transferir por el aplicativo móvil Yape un monto de S/70.

El policía denunciado fue detenido en flagrancia el 20 de agosto por agentes de la Dirección contra la Corrupción PNP (Dircocor). La hipótesis fiscal apunta a que Cancho habría cometido el ilícito cuando prestaba servicios en la Central 111 contra extorsiones.

Agente habría ofrecido venta de datos informáticos

Como parte de la investigación, la Fiscalía obtuvo medidas judiciales de levantamiento del secreto bancario, levantamiento del secreto de las comunicaciones y la confirmatoria de incautación de su equipo celular y de otros bienes vinculados al hecho delictivo.

Durante las diligencias, el organismo halló que el investigado también habría ofrecido, a través de redes sociales, servicios de venta de datos informáticos desde 2023. El caso seguirá su curso en la vía legal.