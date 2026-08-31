Promesas de Fujimori chocan con la realidad y entran en contradicciones

Keiko Fujimori cumple un mes en el cargo de la Presidencia de la República. Foto: Presidencia

Keiko Fujimori cumple un mes en el cargo de la Presidencia de la República. Foto: Presidencia

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Keiko Fujimori ya cumplió un mes en el cargo de presidenta de la República y desde su toma de mando anunció una serie de promesas que en la realidad no se están aplicando y, además, no coinciden con las declaraciones de sus propios ministros ni con los plazos propuestos dentro del Ejecutivo.

Una de las diferencias está en el incremento de la remuneración mínima vital. La mandataria prometió elevar el salario de S/1.130 a S/1.300 durante su mensaje a la Nación. “Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1,300 soles”.

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Sin embargo, el ministro de Economía, Elmer Cuba, alertó realizar la medida provocaría “efectos colaterales en las microempresas y en los precios”. Por ello, el 10 de agosto indicó que no se cumplirá de inmediato este año. También mencionó que no se tenía una fecha fija para que se aplique el incremento anunciado por la presidenta.

“No está definido, puede ser entre octubre y noviembre los primeros 100 soles”. Además, agregó que el próximo incremento en el salario se daría en abril del 2027.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, contradijo lo señalado por Cuba. El 26 de agosto, sostuvo que la propuesta comenzará a discutirse recién el 3 de setiembre en el Consejo Nacional del Trabajo, por lo que “no se puede determinar todavía el mes”.

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Contradicciones en la gestión del orden interno y las FF. AA.

Otra contradicción evidente surge en materia de seguridad ciudadana. La presidenta informó en su mensaje a la Nación que las Fuerzas Armadas tendrán un rol central en el orden interno durante los estados de emergencia.

“En estados de emergencia, las FFAA asumirán temporalmente el liderazgo en operaciones de seguridad y del control interno (…)”, señaló durante su intervención.

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Ello contrasta con lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien precisó el 20 de agosto ante el Parlamento que la intervención militar tendrá un carácter distinto al señalado por la mandataria.

“Será una participación excepcional, delimitada y sujeta a reglas precisas. Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la Policía ni a la autoridad penitenciaria (…)”.

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Resultados en 100 días

El panorama de plazos también muestra diferencias respecto a la agenda inicial de gestión. Keiko Fujimori declaró el 6 de julio que la prioridad para la primera etapa consistía en recuperar el orden y enfrentar emergencias.

“En estos momentos creo que lo más importante en una agenda de los próximos 100 días es recuperar el orden, enfrentar al Fenómeno El Niño y hacer que el Estado vuelva a funcionar”.

Pese a ello, el 20 de agosto, Luis Galarreta consideró necesario que pasen más de 100 días de gobierno para recién observar el producto de la gestión. “No todo resultado se obtiene en seis meses”.

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Cambio de discurso sobre la Pensión 65

Otra de las promesas que ha sufrido un retraso en los plazos es la relacionada con los programas sociales. La presidenta indicó, el 26 de agosto, Día del Adulto Mayor, que duplicar la Pensión 65 se estaría dando recién en el 2027.

“Auguramos que a partir del próximo año, porque hoy hemos recibido al país con cifras estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías", señaló.

Este anuncio contradice lo prometido en su mensaje a la Nación de julio, donde había asegurado que “iniciaría” su gestión duplicando el monto de Pensión 65. "Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema", dijo el 28 de julio.

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“El cargo le queda grande”

Ante este escenario, el politólogo Edgardo Manyari, en diálogo con La República, señaló que la primera lectura de esta administración revela un desorden y una falta de conducción frente a los desafíos que afronta el país.

“No es posible que una presidenta haga un anuncio y después los ministros lo contradigan, parece que no hubiera conducción a nivel del Estado. No hay un rumbo fijo y es peligroso para un país que se enfrenta a una crisis”, sostuvo Manyari.

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Indicó que solo está cumpliendo un rol de fachada y comparó su falta de preparación con la gestión de la expresidenta Dina Boluarte. “Está haciendo el mismo papel de la señora Boluarte. Simplemente deja que las cosas pasen sin solucionar nada ”.

En esa línea, agregó que esto refleja una evidente improvisación en la gestión de la mandataria y sus ministros al no designar perfiles idóneos, lo cual se evidencia en la falta de capacidad de respuesta ante crisis como la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

“Vemos el estilo del señor Marco Vinelli, que ha dicho que no tiene un plan. No tenía ni planes ni tampoco equipos. Se han puesto personas que no están preparadas evidentemente para los cargos que están desempeñando. Por ejemplo, tenemos los peores sistemas de salud de América Latina, que ya es decir bastante. Y han puesto un señor que tiene nula experiencia en manejo de temas de salud. Han puesto al señor Rafael Rey, que tampoco sabemos qué experiencia tiene en ese rubro. En Defensa, al señor Belaúnde, de quien tampoco se conoce ninguna experiencia en materia de temas de defensa”.

Ante ello, el politólogo explicó que las relaciones políticas en este gobierno responden a dinámicas de subordinación, en lugar de buscar verdaderas capacidades técnicas para administrar el destino del país.

“Hay gente que le dice sí a todo, que no le haga absolutamente ninguna sombra y ahí tenemos lo que tenemos: una presidenta que ni siquiera es capaz de cumplir con sus promesas gubernamentales consagradas en su plan de gobierno. Está demostrando, lamentablemente, que el cargo le está quedando grande”.

En esa línea, también cuestionó que la presidenta no supiera responder por sí sola sobre las acciones que se están realizando por el bloqueo en la carretera en la región de Arequipa que, además, produjo la crisis de desabastecimiento de GLP.

“Los mensajes son, además de contradictorios, penosos. La presidenta se puso, en la entrevista al aire, a leer una respuesta. Eso es lo que hay, un desorden que se manifiesta en esta falta de coherencia en los mensajes políticos y en las decisiones, y que nos va a llevar inevitablemente a la prolongación de la crisis política y económica”.