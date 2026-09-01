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Policía abate a presunto extorsionador y agente resulta herido durante balacera en San Martín de Porres

Un agente de la PNP resultó herido durante el enfrentamiento ocurrido en el parque Mayorazgo. La Policía incautó dos armas de fuego y vincula a los intervenidos con el cobro de cupos a transportistas de Lima Norte.

Un suboficial terminó herido producto del enfrentamiento a balazos en SMP.
Un suboficial terminó herido producto del enfrentamiento a balazos en SMP. | Composición LR
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Un presunto integrante de una banda de extorsionadores fue abatido y otro sujeto, señalado como el supuesto cabecilla de la organización criminal, fue capturado durante un enfrentamiento a balazos con agentes de la Brigada Especial contra la Criminalidad (BRECC) de Lima Norte, en San Martín de Porres (SMP).

El operativo se produjo en el parque Mayorazgo, donde los policías interceptaron a dos sujetos que se movilizaban a bordo de una mototaxi. De acuerdo con la versión policial, los intervenidos habrían disparado contra los agentes al advertir la presencia de los efectivos, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

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El coronel Juan Escobar, jefe de la BRECC Norte y responsable del operativo, informó que durante la intervención se incautaron dos armas de fuego y que los sujetos estarían vinculados con actos de extorsión en distintos sectores de Lima Norte.

“Tenemos una persona fallecida que también es un delincuente que tiene bastantes antecedentes policiales. El detenido también tiene antecedentes policiales. En el momento de la intervención hemos incautado dos armas de fuego”, declaró Escobar.

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Delincuente abatido sería gatillero de la organización

El sujeto abatido fue identificado como Ángel Daniel Romero, de 28 años, alias 'Choco', quien, según la información manejada por los investigadores, habría cumplido funciones como gatillero y pistolero de la organización.

Su acompañante fue reducido y detenido por los agentes. Se trata de Gian Marco Quiroz Vásquez, alias 'Karelo', señalado por la Policía como el presunto cabecilla de la banda.

Según las investigaciones policiales, Quiroz Vásquez habría dirigido acciones extorsivas y el cobro de cupos a transportistas en zonas de Comas y Los Olivos.

“Esta persona dirigía las acciones extorsivas contra personas de esta zona”, señaló el coronel Escobar, quien añadió que la organización criminal tendría aproximadamente dos años de actividad.

El jefe policial también indicó que 'Karelo' había sido ubicado anteriormente durante una intervención realizada en el Callao. Asimismo, sostuvo que el fallecido habría sido uno de sus principales hombres para ejecutar las acciones violentas.

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Banda habría extorsionado a transportistas

Las investigaciones preliminares apuntan a que los principales afectados por esta presunta organización serían conductores y empresarios vinculados al transporte público.

Entre las empresas que habrían sido blanco de sus acciones se encuentran la empresa 73 y TransLima, según información policial.

La Policía continuará con las diligencias para determinar si los intervenidos están involucrados en otros casos de extorsión registrados en Lima Norte y establecer la estructura y demás integrantes de la organización.

Policía resultó herido durante la balacera

Durante el intercambio de disparos, el técnico de la Policía Nacional Erick Dávila Chanca resultó herido en el rostro por el impacto de una esquirla.

El efectivo fue trasladado para recibir atención médica y, de acuerdo con la información proporcionada tras el operativo, se encuentra fuera de peligro.

La Policía coordinó con el Ministerio Público para continuar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes por los hechos ocurridos durante la intervención.

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