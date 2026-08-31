Real Madrid - Real Betis: fecha, hora y canal del partido por la fecha 4 de LaLiga de España

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Real Madrid afrontará su siguiente duelo en LaLiga de España. El actual líder visitará a Real Betis en busca de su cuarto triunfo consecutivo en el campeonato. Los dirigidos por José Mourinho llegan a este duelo tras golear 4-0 a Real Betis de local y ahora enfrentarán a un equipo que quiere llegar a los primeros lugares de la tabla.

En cuanto a Real Betis, el cuadro dirigido por Manuel Pellegrini cayó goleado por 5-2 ante Levante en su tercer partido de la temporada. Actualmente, los ‘Verdiblancos’ marchan en el sexto lugar de la tabla con 6 unidades, producto de dos victorias y una derrota en su último duelo.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Real Betis?

Ambos equipos se enfrentan este viernes 4 de septiembre en el estadio La Cartuja. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 71.000 espectadores.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Betis?

El encuentro inicia desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Real Betis?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Real Madrid y Real Betis por el canal ESPN. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por LaLiga de España.

Pronósticos para el Real Madrid vs Real Betis

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Real Madrid sobre Real Betis.