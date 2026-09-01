➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 1 de setiembre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 31 de agosto, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este martes 1 de setiembre? Revisa el horóscopo de este martes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del martes 1 de setiembre?
- Aries: Los retrasos laborales y económicos continúan, pero gracias al apoyo que recibirás de una persona que tiene sentido práctico, lograrás encontrar salidas y solución a tus problemas. No te desanimes.
- Tauro: Será un día de satisfacción a nivel laboral. Terminas a tiempo todas tus actividades y recibirás reconocimiento por la calidad de tu trabajo. Surge un reencuentro con una persona especial.
- Géminis: Dejarás de lado algunos pendientes laborales para dedicarte a una actividad que requiere ser culminada y entregada. En el amor, esa persona es atractiva, pero inconstante. Aléjate.
- Cáncer: Estás resaltando en tus gestiones y esto es observado por tus superiores de manera positiva. Una persona influyente te considerará para nuevos proyectos. En el amor, evita presionar.
- Leo: Luego de un tiempo de espera lograrás concretar objetivos que pensaste nunca alcanzar, te sentirás satisfecho. En lo sentimental, esa persona hará lo posible por recuperar tu cariño y atención.
- Virgo: Recibirás un dinero, una parte lo invertirás en las necesidades de una persona joven de tu entorno familiar. En el amor, no estás dando lo que recibes y esa persona se ha dado cuenta. Cuidado.
- Libra: La angustia y preocupación que te embarga se irá disipando gracias a las buenas noticias y la información que recibirás. Tener más claridad te permitirá conocer salidas viables a tus problemas.
- Escorpio: Luego de esa discusión en la que ambas partes dijeron cosas hirientes, se dará la oportunidad para aclarar las diferencias, pedirse disculpas y conciliar. Solo evita remover el pasado.
- Sagitario: Esa persona que te debe dinero no pretende pagarte a tiempo debido a demoras en la entrega de una gestión que te encomendó. No permitas abusos y establece bien en claro tus condiciones.
- Capricornio: Alguien que compite contigo intentará opacarte frente a tus compañeros y superiores resaltando sus avances y observando tus errores. No caigas en provocaciones e ignóralo.
- Acuario: Te harán una propuesta para realizar una actividad que no requerirá de mucho tiempo y promete ganancias inmediatas. No lo dudes y acepta la oferta. En el amor, surge un encuentro apasionado.
- Piscis: Esa labor que te ha costando tanto culminar te permitirá resaltar y tomar ventaja respecto a tus compañeros o competidores. Es posible que realices un viaje que traerá ventajas y realización.