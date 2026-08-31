Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

Juan Sheput, reafirmó su posición contra la permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional . | Composición LR | Composición LR

Juan Sheput, reafirmó su posición contra la permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional . | Composición LR | Composición LR

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, reafirmó su posición contra la permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional (PNP) y descartó cualquier cambio en su postura que es sostenida desde hace meses. En cambio, los ministros Marco Vinelli, de Desarrollo Agrario y Riego y Rafael Belaúnde, de la cartera de Defensa, evitaron cuestionar la gestión del comandante general y más bien se inclinaron por respaldar su continuidad en el cargo.

"Yo estoy dentro de aquellos que desde hace meses pido la salida de Arriola, no voy a retroceder en mi posición", afirmó Sheput en entrevista con El Comercio, en la que señaló que su planteamiento responde a las "situaciones controversiales" en las que estuvo involucrado el jefe policial. El ministro aclaró, sin embargo, que la decisión final sobre la continuidad de Arriola corresponde al titular del Ministerio del Interior, César Astudillo.

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Vinelli, por su parte, evitó respaldar o cuestionar directamente al comandante general al ser consultado sobre su situación. "Todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el funcionario del último rango", declaró para Canal N e insistió en que la decisión sobre la continuidad de los funcionarios corresponde al titular de cada sector.

Belaúnde, en tanto, defendió el plazo legal de dos años que blinda a los comandantes generales de la PNP en el cargo. "No tengo ninguna objeción con el mandato que tienen los comandantes generales para estar los dos años que la ley los blinda", sostuvo. Además, en Cuarto Poder admitió esta “satisfecho con los comandantes generales”.

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JP presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

La diputada Catherin Palomino de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 e incorpora una causal de "pérdida de idoneidad" que permitiría a Keiko Fujimori cesar al comandante general de la PNP antes de cumplir sus dos años en el cargo, actualmente protegido por la Ley 31570.

La iniciativa plantea cuatro supuestos objetivos, afectación grave de la eficacia operativa, incumplimiento reiterado de los planes de seguridad ciudadana, negligencia grave en el cargo y actos u omisiones que dañen la institucionalidad policial.

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Ahora Nación se suma al pedido de renuncia

La bancada de Ahora Nación exigió también la salida de Arriola tras el crimen registrado en Trujillo, donde sicarios asesinaron a cuatro personas y secuestraron a un empresario minero. En un comunicado, la agrupación calificó de insostenible la continuidad del comandante general y afirmó que "las facultades legislativas no reemplazan el liderazgo, la estrategia ni las decisiones que el Ejecutivo puede y debe tomar hoy".

El partido instó al Poder Ejecutivo a asumir de manera directa la gestión del orden interno y sostuvo que el Gobierno no debe trasladar al Congreso la responsabilidad frente al incremento de la delincuencia común y organizada. "El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando", señaló la bancada, que además anunció que mantendrá una postura de fiscalización sobre las autoridades del sector seguridad.