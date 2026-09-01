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UPC se pronuncia tras caída de estudiante desde techo de edificio en Monterrico: "Recibe atención especializada"

La universidad informó que el joven se encuentra recibiendo atención especializada y pidió evitar especulaciones sobre lo ocurrido la noche del sábado 29 de agosto.

La casa de estudios pidió evitar las especulaciones tras lo sucedido.
La casa de estudios pidió evitar las especulaciones tras lo sucedido. | Composición LR
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La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se pronunció luego de la difusión de imágenes en redes sociales que muestran a un estudiante involucrado en un incidente ocurrido en uno de los edificios de su campus de Monterrico, en el distrito de Santiago de Surco. El hecho se habría registrado durante la noche del sábado 29 de agosto.

A través de un comunicado dirigido a su comunidad universitaria, la casa de estudios confirmó que un estudiante atravesó una situación que requirió una intervención urgente. La institución aseguró que el caso fue atendido con rapidez y que actualmente el joven recibe atención especializada.

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“Recientemente, un estudiante de nuestra institución experimentó un grave incidente que demandó intervención urgente. La situación fue atendida con celeridad y actualmente se encuentra recibiendo atención especializada”, señaló la UPC.

La universidad evitó brindar mayores detalles sobre las circunstancias del hecho y centró su mensaje en el acompañamiento al estudiante y su familia.

“Nuestro mayor compromiso en este momento es acompañar a nuestro estudiante y a su familia”, indicó la institución. Asimismo, pidió a los integrantes de su comunidad actuar con “sensibilidad, respeto y empatía” y evitar la difusión de especulaciones o comentarios que puedan generar un malestar adicional a los familiares.

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¿Qué ocurrió la noche del sábado 29 de agosto?

Videos difundidos en redes sociales muestran a un joven ubicado en la parte alta de uno de los edificios del campus de la UPC en Monterrico. En las imágenes también se observa posteriormente su caída desde la estructura.

El material generó preocupación entre usuarios de redes sociales y miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el incidente no han sido esclarecidas públicamente por la UPC.

La institución tampoco ha informado detalles sobre la identidad del estudiante ni sobre su estado de salud, más allá de señalar que actualmente recibe atención especializada.

UPC pide evitar especulaciones

Ante la circulación de las imágenes, la universidad hizo un llamado a su comunidad para manejar la situación con prudencia y respeto hacia el estudiante y sus familiares.

“Estamos seguros de que, como esta situación lo demanda, contamos con la sensibilidad, el respeto y la empatía de todos ustedes, evitando especulaciones o comentarios que puedan generar un malestar innecesario a la familia”, precisó la UPC.

Finalmente, la casa de estudios agradeció la comprensión y solidaridad de su comunidad frente a lo ocurrido.

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