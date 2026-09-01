Renzo Reggiardo exige al Congreso acelerar la aprobación del pedido de facultades legislativas. | Foto: Andina

Renzo Reggiardo exige al Congreso acelerar la aprobación del pedido de facultades legislativas. | Foto: Andina

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exigió al Congreso acelerar la aprobación del pedido de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. La iniciativa, presentada ante el Parlamento el pasado 28 de agosto, contempla 66 propuestas orientadas a la gestión pública y la seguridad”.

En rueda de prensa, el alcade instó a los parlamentarios a no “dilatar” el trámite y advirtió sobre la falta de acción para enfrentar la violencia criminal.

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"Hay que actuar con firmeza, señores, y serán los congresistas —y se tendrá que saber en su momento— los que asuman su responsabilidad si siguen dilatando el aprobar facultades legislativas muy necesarias para, de una vez por todas, empezar a ganar espacio y terreno y, por qué no, reducir de forma significativa los índices de violencia criminal”.

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Al referirse a las bancadas que “frenan” la iniciativa, Reggiardo criticó que los intereses partidarios se pongan por encima de la seguridad nacional.

"Responsabilizaremos los peruanos a aquellos congresistas que están bloqueando las facultades legislativas. Por cálculo político, es increíble esto, pretenden bloquear las facultades legislativas o dilatarlas. No podemos esperar más tiempo." Reggiardo sostuvo además que una prioridad urgente dentro de este marco normativo debe ser "combatir la enorme proliferación de armas de fuego".

Exige investigación tras atentado en el norte

Al ser consultado sobre la violencia en Trujillo, el alcalde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió una acción inmediata de las autoridades para sancionar a los responsables.

"Enviar desde aquí, desde la MML, desde nuestra capital, un pésame y un sentido dolor por la muerte de cuatro compatriotas en el norte de nuestro país. Cuatro compatriotas que una vez más han sido víctimas de la violencia y la criminalidad. Cuatro compatriotas que representan lo que venimos sufriendo año a año, día a día. Es momento de actuar y generar una investigación exhaustiva para dar con el paradero de quienes habrían sido los autores de esta masacre".

Comisión de Constitución se declara en sesión permanente para evaluar pedido de facultades

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), aprobó con 18 votos a favor y dos en contra declararse en sesión permanente. Esta medida busca evaluar el proyecto del Poder Ejecutivo que solicita delegación de facultades legislativas.

Al estar en sesión permanente, el grupo de trabajo podrá reunirse las veces que sea necesario y convocar a los representantes del Ejecutivo involucrados en el tema para avanzar de forma acelerada.

La propuesta de declararse en sesión permanente fue presentada por el diputado Frank Krklec Torres (Renovación Popular) y respaldada por la diputada Cecilia Chacón de Vettori (Fuerza Popular).

"Que esta comisión se declare en sesión permanente a fin de evaluar y analizar el pedido de facultades y poder tener un dictamen y una votación lo más pronto posible, dado que la coyuntura en el país lo exige y la ciudadanía lo solicita”, indicó el diputado.