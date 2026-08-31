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Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas
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Sociedad

Capturan a implicados en secuestro de empresario en Trujillo: PNP niega pago y afirma que ''presión policial'' logró liberación

La Policía Nacional confirmó la captura de varios presuntos implicados en el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla, quien permaneció más de 30 horas en cautiverio. Según la PNP, los operativos y detenciones habrían presionado a los captores para liberarlo en Víctor Larco.

Captura de implicados en secuestro de empresario minero.
Captura de implicados en secuestro de empresario minero. | Difusión.
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La Policía Nacional confirmó la detención de varios presuntos implicados en la organización criminal que habría participado en la emboscada y posterior secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla. El hombre permaneció más de 30 horas en cautiverio y fue liberado en las inmediaciones de Víctor Larco, cerca de su domicilio en Trujillo.

Todos fueron intervenidos en El Porvenir y tienen antecedentes policiales. Entre ellos están: Frank Junior Quezada Cruz (23) “Ñato”, Julio Zavaleta Quezada (19) “Juliacho”, Angel Fabricio Bocanegra Linares (19) “Folo”, y José Miguel Cherrepe Dávila (18) "Ares". Varios de ellos tenían requisitoria.

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La Policía Nacional sostiene que los operativos desplegados tras el secuestro permitieron ubicar y detener a presuntos integrantes de la banda. Según la información policial, estas intervenciones habrían generado presión sobre los captores, quienes finalmente optaron por abandonar al empresario.

Lara Tantaquilla permanece bajo resguardo policial y viene brindando su manifestación a los agentes encargados de esclarecer el caso. Su testimonio será clave para reconstruir las circunstancias de la emboscada, los lugares donde permaneció retenido y la participación de los sujetos que ya fueron intervenidos.

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PNP detiene a presuntos integrantes de la organización criminal

El general Ricardo Espinoza Cuestas confirmó que las investigaciones permitieron concretar la captura de varios sospechosos presuntamente vinculados con el secuestro. Las diligencias están a cargo de las unidades especializadas de la Policía, que continúan realizando acciones para identificar al resto de integrantes de la organización.

La hipótesis policial apunta a que las detenciones y los operativos desplegados de manera simultánea habrían reducido el margen de maniobra de los secuestradores. Ante la presión ejercida por los agentes, los delincuentes habrían decidido liberar al empresario en lugar de mantenerlo retenido.

El empresario fue encontrado en Víctor Larco, en las inmediaciones de la zona donde reside en Trujillo. Tras ser ubicado, quedó bajo protección policial mientras se desarrollan las diligencias para determinar con precisión cómo se produjo su liberación.

PUEDES VER: Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

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Familia recibió exigencias de hasta US$4 millones

Durante el cautiverio, la familia del empresario habría recibido exigencias económicas que llegaron hasta los US$4 millones. La Policía mantiene abierta la investigación para determinar si se concretó algún pago a los secuestradores y establecer si este tuvo alguna relación con la liberación.

En las últimas horas circularon versiones sobre un eventual pago parcial realizado por la familia ante la desesperación generada por el secuestro. Sin embargo, este aspecto todavía es materia de investigación y las autoridades deberán establecer si efectivamente se entregó dinero a los captores.

Por ahora, la versión sostenida por la PNP es que la intervención policial y las capturas de presuntos integrantes de la organización criminal fueron determinantes para presionar a los secuestradores y conseguir que dejaran libre al empresario.

PUEDES VER: Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

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Empresario estuvo más de 30 horas secuestrado

El secuestro de Lara Tantaquilla ocurrió en Trujillo y estuvo acompañado de una emboscada que es investigada por la Policía. El empresario minero, vinculado a actividades económicas en Pataz, permaneció privado de su libertad durante más de 30 horas.

Luego de su liberación, los agentes iniciaron las diligencias correspondientes para recoger su declaración y obtener información que permita identificar a los responsables. Su testimonio también podría aportar detalles sobre la logística utilizada por la organización para ejecutar el secuestro y mantenerlo retenido.

La investigación continúa y la Policía busca determinar el número total de personas involucradas, el rol que habría cumplido cada una y si existen otros integrantes de la organización criminal que todavía permanecen en libertad.

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