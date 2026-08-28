La violencia contra mototaxistas en Lima se intensifica tras el asesinato de dos trabajadores en Comas y Ancón. Estos crímenes están vinculados al cobro de cupos y generan preocupación en el gremio. | Composición LR

La violencia contra mototaxistas en Lima se intensifica tras el asesinato de dos trabajadores en Comas y Ancón. Estos crímenes están vinculados al cobro de cupos y generan preocupación en el gremio. | Composición LR

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La violencia contra los mototaxistas volvió a quedar expuesta durante la madrugada de este viernes, luego de que dos trabajadores fueran asesinados a balazos en los distritos de Comas y Ancón. Los crímenes, que son investigados por la Policía por su posible relación con el cobro de cupos, se suman a otros ataques registrados durante las últimas semanas en Lima Norte y han generado una nueva reacción del gremio de transporte menor.

Ante este escenario, la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú convocó a una reunión de emergencia con dirigentes de las federaciones de los distintos distritos de Lima Metropolitana y Callao. Según explicó su presidente, Isaías Cahuari, el objetivo es definir la fecha de una nueva movilización contra la extorsión y el sicariato.

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"Nos encontramos desesperados en aras de buscar alternativas reales y contundentes para todo el sector de mototaxis a nivel nacional", sostuvo Cahuari en diálogo con La República.

Gremio evalúa movilización en Lima y Callao

El dirigente señaló que su organización ya había intentado convocar una movilización anteriormente, pero esta no pudo concretarse debido a que el Ministerio del Interior les denegó las garantías correspondientes.

Sin embargo, tras los recientes asesinatos y atentados contra trabajadores y dirigentes vinculados al sector, Cahuari afirmó que el gremio evalúa volver a las calles, incluso si no obtiene autorización.

"Con o sin permiso vamos a salir. Vamos a salir a las calles a manifestar la grave problemática que nos encontramos", declaró.

La decisión final será tomada durante la reunión de consejo, en la que participarán representantes de los diferentes distritos de Lima Metropolitana. De acuerdo con Cahuari, posteriormente se determinará la fecha de la convocatoria y la medida podría extenderse al interior del país.

Mototaxistas denuncian falta de respuesta del Gobierno

Cahuari también cuestionó que sus pedidos de reunión con la presidenta de la República no hayan sido atendidos. El dirigente aseguró que la Confederación presentó formalmente una solicitud ante la Presidencia para establecer una mesa de diálogo sobre la situación que enfrenta el sector.

Según explicó, el documento fue presentado durante los primeros días de agosto, pero hasta este viernes no habrían recibido una respuesta favorable.

"Si la señora presidenta ha tenido el espacio para reunirse con bodegueros, con comedores populares y con compañeros transportistas de los urbanos, ¿por qué no quiere reunirse con el sector de mototaxis?", cuestionó.

El dirigente sostuvo que el problema no se limita a la entrega de beneficios vinculados al combustible, sino que existe una preocupación mayor por la extorsión y el sicariato que afectan a los trabajadores del transporte menor.

Asesinatos en Comas y Ancón ponen nuevamente al sector en alerta

El pronunciamiento del gremio ocurre horas después de dos asesinatos registrados en Lima Norte.

En Comas, un mototaxista fue atacado cuando circulaba por la calle Juan Valencia, en el asentamiento humano Año Nuevo. Según la información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y uno de ellos disparó contra el conductor.

Horas después, en el asentamiento humano San Francisco de Asís, en Ancón, fue asesinado Juan Carlos Quispe Rumiche, de 49 años, propietario de la Asociación de Mototaxistas Empresa Anta. La víctima fue atacada a balazos y, pese a que logró desplazarse en busca de ayuda y fue trasladada al Hospital de Puente Piedra, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

En este último caso, la Policía maneja como una de sus hipótesis un posible cobro de cupos, debido al vínculo de la víctima con una asociación de mototaxistas.

Otros ataques recientes contra mototaxistas

La violencia contra este sector también se ha registrado en otros puntos de Lima Norte. El último lunes 24 de agosto, Paolo Villacruz, de 29 años, fue asesinado a balazos mientras realizaba el servicio de transporte en la zona de La Perimétrica, en el límite de Puente Piedra y Carabayllo.

La Policía investiga si este crimen estaría relacionado con una extorsión contra la empresa para la que trabajaba.

A estos casos se suman los atentados registrados en San Juan de Lurigancho, donde dos viviendas fueron atacadas con material explosivo a una cuadra de distancia. Una de ellas está vinculada a Juan Manuel Huamán Robles, dirigente de una asociación de mototaxistas de Huáscar. En el inmueble, la Policía encontró una nota extorsiva con un número de WhatsApp.

Cahuari señaló que la preocupación del gremio se ha incrementado debido a que algunos de sus dirigentes ya habían acudido a reuniones con autoridades para exponer la problemática de la inseguridad. Incluso, mencionó que uno de los dirigentes afectados había participado en reuniones de trabajo con representantes del Ministerio del Interior y con el general PNP Óscar Arriola antes de ser víctima de un atentado.

Para la Confederación, estos hechos evidencian que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado contener la violencia contra los trabajadores del transporte menor. Por ello, el gremio busca que la discusión con el Gobierno se centre en la extorsión y el sicariato, además de otros reclamos del sector.