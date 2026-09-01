HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido del tenista peruano hoy por el US Open 2026

El tenista peruano, número 30 del mundo, se estrena en primera ronda frente a al local Marcos Giron. Sigue la transmisión y el punto a punto del partido de Ignacio Buse en el US Open 2026.

Ignacio Buse se estrena como número 30 del mundo en el US Open 2026. Foto: composición LR/ATP
Ignacio Buse se estrena como número 30 del mundo en el US Open 2026. Foto: composición LR/ATP
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO? | El tenista peruano debuta HOY, martes 1 de setiembre, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center por la primera ronda del US Open 2026. El duelo frente al local empezará alrededor de las 3.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, puedes seguir el punto a punto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Luego de su consagración en el ATO 250 Winston-Salem, el representante nacional, que alcanzó el puesto 30 del ranking mundial, afronta uno de los compromisos más importantes de su carrera.

PUEDES VER: Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección

lr.pe

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Marcos Giron por el US Open 2026?

El partido de la primera raqueta nacional contra el número 78 del ranking ATP se encuentra programado para las 3.30 p. m. (hora peruana). El horario puede variar de acuerdo a los resultados de los cotejos anteriores.

  • Costa Rica, México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Marcos Giron por el US Open 2026?

El debut de Ignacio Buse en el US Open 2026 será transmitido en vivo a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+ Premium para toda Latinoamérica. Asimismo, otra opción para seguir los duelos es Tennis TV.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha y horario confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Pronósticos para Ignacio Buse vs Marcos Giron

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Ignacio Buse sobre el deportista estadounidendse.

  • Betsson: gana Ignacio Buse (1,66), gana Marcos Giron (2,17)
  • Bet365: gana Ignacio Buse (1,67), gana Marcos Giron (2,20)
  • 1XBet: gana Ignacio Buse (1,67), gana Marcos Giron (2,25)
  • Caliente: gana Ignacio Buse (1,65), gana Marcos Giron (2,15)
  • Doradobet: gana Ignacio Buse (1,70), gana Marcos Giron (2,12).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ignacio Buse vs Marcos Giron: fecha confirmada para el debut del tenista peruano en el US Open 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron: fecha confirmada para el debut del tenista peruano en el US Open 2026

LEER MÁS
Ignacio Buse y el impresionante monto que ganó tras consagrarse campeón del ATP 250 Winston-Salem

Ignacio Buse y el impresionante monto que ganó tras consagrarse campeón del ATP 250 Winston-Salem

LEER MÁS
Ignacio Buse logra histórica clasificación en el ranking ATP tras ser campeón del Winston-Salem

Ignacio Buse logra histórica clasificación en el ranking ATP tras ser campeón del Winston-Salem

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección

LEER MÁS
Indecopi se pronunció sobre situación de Universitario y se opone a medida cautelar a favor de Gremco

Indecopi se pronunció sobre situación de Universitario y se opone a medida cautelar a favor de Gremco

LEER MÁS
Ignacio Buse y el impresionante monto que ganó tras consagrarse campeón del ATP 250 Winston-Salem

Ignacio Buse y el impresionante monto que ganó tras consagrarse campeón del ATP 250 Winston-Salem

LEER MÁS
Universitario logra un triunfo de campeonato en Cajamarca: goleó 4-2 a UTC por el Torneo Clausura

Universitario logra un triunfo de campeonato en Cajamarca: goleó 4-2 a UTC por el Torneo Clausura

LEER MÁS
Partidos de hoy, martes 1 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, martes 1 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
¡Perú es clave! Cristhian Pacheco logra histórico triunfo en la Maratón de la Ciudad de México

¡Perú es clave! Cristhian Pacheco logra histórico triunfo en la Maratón de la Ciudad de México

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025