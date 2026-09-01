Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido del tenista peruano hoy por el US Open 2026
El tenista peruano, número 30 del mundo, se estrena en primera ronda frente a al local Marcos Giron. Sigue la transmisión y el punto a punto del partido de Ignacio Buse en el US Open 2026.
- Indecopi se pronunció sobre situación de Universitario y se opone a medida cautelar a favor de Gremco
- ¡Goleada de Barcelona! Venció 5-2 a Rayo Vallecano y se ubica como líder de LaLiga de España
¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO? | El tenista peruano debuta HOY, martes 1 de setiembre, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center por la primera ronda del US Open 2026. El duelo frente al local empezará alrededor de las 3.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, puedes seguir el punto a punto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.
Luego de su consagración en el ATO 250 Winston-Salem, el representante nacional, que alcanzó el puesto 30 del ranking mundial, afronta uno de los compromisos más importantes de su carrera.
PUEDES VER: Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección
¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Marcos Giron por el US Open 2026?
El partido de la primera raqueta nacional contra el número 78 del ranking ATP se encuentra programado para las 3.30 p. m. (hora peruana). El horario puede variar de acuerdo a los resultados de los cotejos anteriores.
- Costa Rica, México: 2.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
- España: 10.30 p. m.
¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Marcos Giron por el US Open 2026?
El debut de Ignacio Buse en el US Open 2026 será transmitido en vivo a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+ Premium para toda Latinoamérica. Asimismo, otra opción para seguir los duelos es Tennis TV.
PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha y horario confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana
Pronósticos para Ignacio Buse vs Marcos Giron
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Ignacio Buse sobre el deportista estadounidendse.
- Betsson: gana Ignacio Buse (1,66), gana Marcos Giron (2,17)
- Bet365: gana Ignacio Buse (1,67), gana Marcos Giron (2,20)
- 1XBet: gana Ignacio Buse (1,67), gana Marcos Giron (2,25)
- Caliente: gana Ignacio Buse (1,65), gana Marcos Giron (2,15)
- Doradobet: gana Ignacio Buse (1,70), gana Marcos Giron (2,12).