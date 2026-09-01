Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido del tenista peruano hoy por el US Open 2026

Ignacio Buse se estrena como número 30 del mundo en el US Open 2026. Foto: composición LR/ATP

Ignacio Buse se estrena como número 30 del mundo en el US Open 2026. Foto: composición LR/ATP

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¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO? | El tenista peruano debuta HOY, martes 1 de setiembre, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center por la primera ronda del US Open 2026. El duelo frente al local empezará alrededor de las 3.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, puedes seguir el punto a punto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Luego de su consagración en el ATO 250 Winston-Salem, el representante nacional, que alcanzó el puesto 30 del ranking mundial, afronta uno de los compromisos más importantes de su carrera.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Marcos Giron por el US Open 2026?

El partido de la primera raqueta nacional contra el número 78 del ranking ATP se encuentra programado para las 3.30 p. m. (hora peruana). El horario puede variar de acuerdo a los resultados de los cotejos anteriores.

Costa Rica, México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Marcos Giron por el US Open 2026?

El debut de Ignacio Buse en el US Open 2026 será transmitido en vivo a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+ Premium para toda Latinoamérica. Asimismo, otra opción para seguir los duelos es Tennis TV.

Pronósticos para Ignacio Buse vs Marcos Giron

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Ignacio Buse sobre el deportista estadounidendse.