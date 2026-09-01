Jóvenes de 18 a 29 años definirán a los representantes de cada región para estas elecciones

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Los electores de 18 a 29 años se convirtieron en el grupo con mayor peso dentro del padrón electoral para las elecciones regionales y municipales 2026. Según el registro aprobado por el RENIEC, este segmento suma 6,727,000 votantes y representa cerca de la cuarta parte del total de 26,314,648 peruanos habilitados para sufragar el próximo 4 de octubre. Su participación será determinante en la elección de autoridades regionales y municipales en todo el territorio nacional.

El segundo grupo más numeroso corresponde a los votantes de 30 a 39 años, con 5.6 millones de electores. Le siguen los mayores de 60 años, con 5.32 millones, y los votantes de 40 a 49 años, con 4.8 millones. El grupo de 50 a 59 años, en tanto, quedó en el último lugar de la tabla, con 3.86 millones de electores. La diferencia entre el bloque joven y el resto de segmentos confirma que esta elección tendrá un componente generacional marcado.

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Parte de este peso joven responde a los casi 2.4 millones de nuevos votantes que se sumaron al padrón para este proceso. Manuel Chuquillanqui, subdirector de Procedimiento Electoral y Georreferenciación del RENIEC, explicó que dentro de este grupo hay un llamado puntual a quienes están por cumplir la mayoría de edad. "Ese es un llamado específico para los jóvenes que tienen 17 años en este momento, pero que van a cumplir 18 años hasta el día de la elección", indicó el funcionario.

El motivo de esa advertencia tiene que ver con la fotografía que figura en el documento de identidad de este grupo. Chuquillanqui detalló que muchos de estos jóvenes todavía cuentan con la imagen que se tomaron cuando eran menores de edad. "La foto anterior que tienen estos ciudadanos en su DNI es la foto de un niño, lo que puede generar distorsión y dificultades para el miembro de mesa para poder identificarlo fehacientemente", señaló. Por eso, RENIEC recomendó a este segmento tramitar su DNI de adulto antes de la fecha de la elección.

El 7.31% del padrón tiene el DNI vencido, pero podrá votar igual

Según los datos que compartió Chuquillanqui, el 7.31% del padrón, cerca de 2 millones de personas, tiene el DNI vencido a la fecha de cierre del registro. Esta cifra no representa un obstáculo para ejercer el voto, ya que el RENIEC emitió una resolución que habilita el uso de documentos vencidos o por vencer el mismo día de la elección.

"RENIEC ha emitido una resolución jefatural hace unos días que permite el uso de los DNI vencidos y por vencer el día de la elección, el 4 de octubre", precisó el funcionario. La disposición aplica tanto para el DNI azul como para el electrónico, siempre que el documento se encuentre en condiciones legibles para que el miembro de mesa pueda verificar los datos del votante sin contratiempos.

El otro problema pendiente es distinto: hay más de medio millón de documentos que ya fueron impresos y que sus titulares nunca recogieron. Chuquillanqui pidió a la ciudadanía acercarse a las agencias antes de la elección. "Tenemos más de medio millón de DNI que ya están impresos y no han sido recogidos. Invitamos a los ciudadanos a que se acerquen a las agencias a recogerlos. No los abandonen", afirmó. El funcionario también recordó que, en caso de pérdida o robo del documento vigente, la ciudadanía puede votar con un DNI antiguo, siempre que esté en buen estado.

RENIEC llegó a 404 distritos con listas físicas por falta de conectividad

La revisión del padrón no fue igual de accesible para todo el país. El proceso de publicación de la lista inicial del padrón, la versión borrador que permite a los ciudadanos verificar sus datos y presentar reclamos, se realiza normalmente a través de una página web. Sin embargo, esa vía no llega a las zonas donde no hay señal de internet.

Chuquillanqui reconoció que este es uno de los principales retos que enfrenta la institución. "Es un problema bastante más grande que el que podemos atender nosotros como institución", admitió el funcionario, en referencia a las brechas de conectividad que persisten en distintas regiones del país. Para reducir ese vacío, RENIEC desplegó equipos que llevaron el padrón en papel hasta los lugares más alejados.

El funcionario detalló que la institución llegó a 404 distritos con listas físicas impresas. "Hemos ido a aquellos lugares que no tienen conectividad con listas físicas. Nos hemos acercado hacia un distrito, hemos publicado la lista en un punto concurrido y hemos tenido publicadores desplegados brindando información a la ciudadanía", explicó. Según Chuquillanqui, ese trabajo permitió recoger consultas, reclamos y tachas directamente en campo, información que luego se incorporó al padrón final.

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Casi 2.4 millones de peruanos votarán por primera vez el 4 de octubre

El padrón electoral de este proceso también refleja otros movimientos que vale la pena mirar de cerca. Uno de ellos es el de las verificaciones domiciliarias: RENIEC realizó más de 66,000 visitas a nivel nacional en 59 distritos para confirmar que los electores viven en la dirección que figura en su documento. De ese total, 38,000 personas no fueron ubicadas y sus registros se trasladaron de vuelta a su domicilio anterior.

Chuquillanqui fue claro en que estos movimientos no equivalen, por sí solos, a un delito electoral. "Nosotros detectamos movimientos irregulares. No podemos decir necesariamente que son votos golondrinos, porque eso respondería a una investigación mayor que deben hacer otras autoridades", precisó. El funcionario recordó, además, que existe la obligación legal de actualizar el domicilio en el DNI dentro de los 30 días posteriores a una mudanza.

El registro también incluye a la comunidad extranjera residente en el país. Solo 76 ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, se inscribieron para participar en la elección municipal, la única a la que tienen derecho según la norma vigente. La cifra se mantiene en línea con procesos anteriores, donde el máximo histórico de inscripciones extranjeras no superó las 130 personas.