Chofer de combi es asesinado en el Cercado de Lima: ataque en Mirones dejó dos pasajeros heridos

Un conductor de una combi informal fue asesinado a balazos en el Cercado de Lima mientras compraba una bebida. Dos pasajeros también resultaron heridos en este ataque que sembró el temor entre transportistas. | Difusión

Un conductor de una combi informal fue asesinado a balazos en el Cercado de Lima mientras compraba una bebida. Dos pasajeros también resultaron heridos en este ataque que sembró el temor entre transportistas. | Difusión

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Un conductor que cubría la ruta informal Lima-Callao fue atacado por sujetos armados. Sus colegas denuncian que pagan S/40 diarios por extorsión y temen nuevos atentados. Un chofer de una combi informal fue asesinado a balazos en el Cercado de Lima, luego de ser interceptado por sujetos armados en el cruce del jirón Saco Oliveros con la calle Palma.

De acuerdo con fuentes policiales, el conductor había bajado de su vehículo para comprar una bebida para su madre. Al regresar, fue atacado a balazos. Murió en el lugar. El ataque también dejó a dos pasajeros heridos, quienes fueron trasladados de emergencia a un centro de salud. Testigos señalaron que los presuntos sicarios huyeron corriendo por la calle Palma.

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Transportistas denuncian pago de cupos

El conductor asesinado cubría una ruta informal entre Lima y Callao. Tras el crimen, sus compañeros denunciaron que los transportistas de esta zona son víctimas de extorsión y que deben entregar S/40 diarios a una banda criminal denominada 'Callao Unido'.

Según los colegas de la víctima, el conductor se habría negado a pagar el monto exigido, por lo que habría sido atacado.

"Pagamos extorsión, señorita, pagamos 40 soles diarios", declaró uno de los transportistas.

Los conductores también aseguraron que el último fin de semana otro de sus compañeros sobrevivió a un ataque armado ocurrido mientras realizaba su recorrido.

Ante esta situación, pidieron a las autoridades incrementar el patrullaje preventivo y reforzar la seguridad en las rutas que utilizan, pues temen que se produzcan nuevos ataques.

Balean bus de Cruz del Sur

El asesinato ocurre en un contexto de creciente violencia contra trabajadores del transporte. En las últimas horas, un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur también fue atacado a balazos mientras circulaba por San Luis. En ese caso no se reportaron heridos ni fallecidos.

La Policía inició las investigaciones para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables del ataque.