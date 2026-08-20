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Sociedad

Caen ‘Los Piratas’, red criminal que explotaba a 80 mujeres en el Cercado de Lima

Hay 12 detenidos de esta banda integrada por peruanos y venezolanos y tenía secuestrada a dos menores de 16 y 17 años. Autoridades allanan hospedajes y casas de acogida. Mafiosos están involucrados en la lucha contra una banda rival por el control del territorio y dos presuntos homicidios.

Operación contra la trata de personas
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La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) y fuerzas policiales desarticularon esta madrugada una importante red criminal de trata que explotaba sexualmente a más de 80 mujeres en el Cercado de Lima, bajo falsas promesas laborales.

La fiscal provincial Evelyn Taboada consiguió la detención preliminar judicial de 12 peruanos y venezolanos, investigados por integrarla mafia denominada Los Piratas. Durante la diligencia lograron rescatar a dos menores de 16 y 17 años que estaban secuestradas.

De acuerdo con las indagaciones, la banda criminal operaba en la Plaza Zepita, ubicada en el jirón del mismo nombre, así como en la avenida Alfonso Ugarte y distintos hospedajes del pasaje Larrabure.

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El megaoperativo comprendió también el allanamiento de nueve hospedajes, dos hostales y el domicilio de un investigado, al igual que la incautación de un automóvil, dispositivos electrónicos, laptops y la visualización del contenido de los celulares de los detenidos y el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones para esclarecer el modus operandi de los investigados.

La banda habría cometido el delito de explotación sexual desde julio de 2025 mediante la captación y traslado de mujeres y menores de edad desde San Martín de Porres, en casas de acogida, para luego llevarlas a Jr. Zepita. Asimismo, exigían multas y cupos a sus víctimas a cambio de asegurar las plazas en la zona.

Los investigados tendrían, además, roles definidos como el cobro de los cupos, la seguridad y administración en los hospedajes, acciones de vigilancia, recepción de dinero, entre otros. De igual manera, estarían involucrados en la lucha contra una banda rival por el control del territorio y dos presuntos homicidios, producto de los enfrentamientos.

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