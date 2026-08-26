Reducción de multas de tránsito y fraccionamiento: consulta gratis en SAT, MTC y Sutran si registras infracciones para acceder al beneficio

Para revisar el estado de las papeletas, es necesario ingresar datos como la placa del vehículo o el DNI. | Foto: Andina/Composición LR

Para revisar el estado de las papeletas, es necesario ingresar datos como la placa del vehículo o el DNI. | Foto: Andina/Composición LR

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Los conductores en Perú pueden consultar gratuitamente por internet si registran multas de tránsito, papeletas pendientes o sanciones asociadas a su licencia. Para ello, existen plataformas oficiales del SAT de Lima, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Sutran, aunque cada una concentra información distinta según el tipo de infracción y el lugar donde fue impuesta.

Revisar previamente el estado de las papeletas permite conocer montos pendientes, puntos acumulados y posibles alternativas de pago o fraccionamiento disponibles. La consulta puede realizarse con datos como el número de placa, DNI, licencia de conducir o acta de control, dependiendo de la entidad encargada del registro.

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¿Cómo consultar gratis tus multas de tránsito en SAT, MTC y Sutran?

En el caso de Lima Metropolitana, el Servicio de Administración Tributaria permite revisar las papeletas mediante su Agencia Virtual. El procedimiento consiste en:

Ingresar al portal oficial del SAT Lima. Seleccionar la opción de consulta de deuda de papeletas. Introducir la placa del vehículo o los datos del propietario. Revisar las infracciones registradas, los montos pendientes y el estado de cada papeleta.

El SAT también informa sobre modalidades de pago y alternativas para fraccionar determinadas deudas. Para una consulta más amplia, el MTC dispone del servicio Récord de Conductor, que permite verificar sanciones y puntos acumulados bajo el sistema de Licencias por Puntos.

Ingresar al portal de Récord de Conductor del MTC. Colocar el DNI o número de licencia. Consultar el historial de infracciones y puntos registrados.

¿Qué información revisar antes de acceder a una reducción o fraccionamiento?

Los conductores también deben considerar que las infracciones detectadas en carreteras nacionales pueden encontrarse bajo competencia de la Sutran. Su plataforma permite buscar sanciones utilizando la placa o el número de acta de control.

Acceder al portal oficial de Sutran. Ubicar la sección de Récord de Infracciones. Ingresar la placa del vehículo o acta correspondiente. Verificar la sanción y su estado de pago.

Antes de solicitar cualquier reducción, facilidad o fraccionamiento, conviene confirmar qué entidad administra la multa y revisar si la deuda se encuentra pendiente. El SAT concentra papeletas de Lima, el MTC integra información vinculada al récord del conductor a nivel nacional y la Sutran registra infracciones asociadas a rutas y carreteras bajo su supervisión.