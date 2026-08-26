HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Reducción de multas de tránsito y fraccionamiento: consulta gratis en SAT, MTC y Sutran si registras infracciones para acceder al beneficio

La revisión del estado de infracciones permite conocer montos, puntos acumulados y opciones de pago, utilizando datos como placa, DNI o licencia.

Para revisar el estado de las papeletas, es necesario ingresar datos como la placa del vehículo o el DNI.
Para revisar el estado de las papeletas, es necesario ingresar datos como la placa del vehículo o el DNI. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los conductores en Perú pueden consultar gratuitamente por internet si registran multas de tránsito, papeletas pendientes o sanciones asociadas a su licencia. Para ello, existen plataformas oficiales del SAT de Lima, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Sutran, aunque cada una concentra información distinta según el tipo de infracción y el lugar donde fue impuesta.

Revisar previamente el estado de las papeletas permite conocer montos pendientes, puntos acumulados y posibles alternativas de pago o fraccionamiento disponibles. La consulta puede realizarse con datos como el número de placa, DNI, licencia de conducir o acta de control, dependiendo de la entidad encargada del registro.

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Madre denuncia que sujeto se hizo pasar por tío de su hijo de 12 años para sacarlo del colegio y logró que auxiliar se lo entregaran: "Él escapó"

lr.pe

¿Cómo consultar gratis tus multas de tránsito en SAT, MTC y Sutran?

En el caso de Lima Metropolitana, el Servicio de Administración Tributaria permite revisar las papeletas mediante su Agencia Virtual. El procedimiento consiste en:

  1. Ingresar al portal oficial del SAT Lima.
  2. Seleccionar la opción de consulta de deuda de papeletas.
  3. Introducir la placa del vehículo o los datos del propietario.
  4. Revisar las infracciones registradas, los montos pendientes y el estado de cada papeleta.

El SAT también informa sobre modalidades de pago y alternativas para fraccionar determinadas deudas. Para una consulta más amplia, el MTC dispone del servicio Récord de Conductor, que permite verificar sanciones y puntos acumulados bajo el sistema de Licencias por Puntos.

  1. Ingresar al portal de Récord de Conductor del MTC.
  2. Colocar el DNI o número de licencia.
  3. Consultar el historial de infracciones y puntos registrados.

PUEDES VER: Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

lr.pe

¿Qué información revisar antes de acceder a una reducción o fraccionamiento?

Los conductores también deben considerar que las infracciones detectadas en carreteras nacionales pueden encontrarse bajo competencia de la Sutran. Su plataforma permite buscar sanciones utilizando la placa o el número de acta de control.

  1. Acceder al portal oficial de Sutran.
  2. Ubicar la sección de Récord de Infracciones.
  3. Ingresar la placa del vehículo o acta correspondiente.
  4. Verificar la sanción y su estado de pago.

Antes de solicitar cualquier reducción, facilidad o fraccionamiento, conviene confirmar qué entidad administra la multa y revisar si la deuda se encuentra pendiente. El SAT concentra papeletas de Lima, el MTC integra información vinculada al récord del conductor a nivel nacional y la Sutran registra infracciones asociadas a rutas y carreteras bajo su supervisión.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Casi medio millón de multas de tránsito en Lima: diputado Luis Candia cuestiona descuentos de hasta 90% y advierte que "premian a infractores"

Casi medio millón de multas de tránsito en Lima: diputado Luis Candia cuestiona descuentos de hasta 90% y advierte que "premian a infractores"

LEER MÁS
Reducen multas de tránsito hasta en 90%: conoce las infracciones que no accederán al descuento

Reducen multas de tránsito hasta en 90%: conoce las infracciones que no accederán al descuento

LEER MÁS
MTC oficializa reducción del 90% en multas de tránsito: ¿En qué consiste y cómo acceder al beneficio?

MTC oficializa reducción del 90% en multas de tránsito: ¿En qué consiste y cómo acceder al beneficio?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre denuncia que sujeto se hizo pasar por tío de su hijo de 12 años para sacarlo del colegio y logró que auxiliar se lo entregaran: "Él escapó"

Madre denuncia que sujeto se hizo pasar por tío de su hijo de 12 años para sacarlo del colegio y logró que auxiliar se lo entregaran: "Él escapó"

LEER MÁS
PNP captura a banda vinculada al ataque contra bus de Cruz del Sur: exigían hasta S/100.000

PNP captura a banda vinculada al ataque contra bus de Cruz del Sur: exigían hasta S/100.000

LEER MÁS
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

LEER MÁS
¿Por qué la tragedia en Nepal volvió tendencia a Yungay en Perú? El catastrófico evento que recordó el aluvión de 1970

¿Por qué la tragedia en Nepal volvió tendencia a Yungay en Perú? El catastrófico evento que recordó el aluvión de 1970

LEER MÁS
¿No atendieron tu queja en el banco? Indecopi multa a tres entidades por impedir reclamos y las multa con más de S/280.000

¿No atendieron tu queja en el banco? Indecopi multa a tres entidades por impedir reclamos y las multa con más de S/280.000

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025