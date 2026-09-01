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Deportes

FC Barcelona vs Real Madrid: fecha y horario confirmado del clásico español por LaLiga

Los equipos de Lamine Yamal y Kylian Mbappé se enfrentarán por primera vez en la temporada en el Spotify Camp Nou. Revisa todo sobre el clásico Barcelona vs Real Madrid.

Barcelona y Real Madrid comparten el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Foto: Madrid Xtra
Barcelona y Real Madrid comparten el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Foto: Madrid Xtra
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Resumen
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Barcelona y Real Madrid registran un arranque perfecto. Ambos equipos demostraron todo su podería en las primeras jornadas de LaLiga de España y todo indica que la pelea por el título será muy ajustada. En medio de este panorama, se reveló la fecha confirmada del primer clásico de la temporada.

Los equipos dirigidos por Hansi Flick y José Mourinho se verán las en un duelo correspondiente a la décima jornada del torneo local. El duelo contará con figuras de la talla de Rodri, Lamine Yamal, Raphinha, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Marc Cucurella.

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Barcelona y Real Madrid se vuelven a enfrentar después de 5 meses. Foto: ESPN

Barcelona y Real Madrid se vuelven a enfrentar después de 5 meses. Foto: ESPN

¿Cuándo juegan el clásico Barcelona vs Real Madrid?

El primer clásico de la temporada entre blaugranas y merengues se jugará el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, escenario con capacidad para albergar a más de 100.000 espectadores.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Real Madrid?

El partido entre Barcelona y Real Madrid se disputará desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía para seguirlo desde otros países.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

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Barcelona vs Real Madrid: últimos partidos

El conjunto blaugrana solo perdió 1 de los últimos 5 enfrentamientos ante Real Madrid.

  • Barcelona 2-0 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 10 de mayo del 2026
  • Barcelona 3-2 Real Madrid | Supercopa de España (final) | 11 de enero del 2026
  • Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 26 de octubre del 2025
  • Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 11 de mayo del 2025
  • Barcelona 3-2 Real Madrid | Copa del Rey (final) | 26 de abril del 2025


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