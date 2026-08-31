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Trujillo: 4 asesinados y un empresario minero secuestrado en medio de la ola criminal | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

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Piura: Caen dos presuntos integrantes de Los Injertos del Norte tras extorsionar por S/20.000 a ciudadano

La víctima realizó un depósito de S/2.100 tras recibir amenazas contra su familia. La Policía ubicó a los sospechosos mediante un sistema de geolocalización.

Detenidos en Piura por presunta extorsión
Detenidos en Piura por presunta extorsión | Foto: Difusión
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Agentes de la Policía Nacional (PNP) en Piura detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Injertos del Norte, quienes estarían implicados en el delito de extorsión contra un ciudadano en la provincia de Sullana. Los sujetos le exigían S/20.000 para no atentar contra su vida ni la de su familia.

La víctima, identificada con las siglas S. A. C. G. (35), denunció que desde hace varios días recibía numerosos mensajes extorsivos. Ante ello, realizó un primer depósito de S/2.100 a la cuenta proporcionada por los delincuentes.

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Tras la denuncia del afectado, efectivos de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Divincri Piura utilizaron el sistema de geolocalización para ubicar a los sospechosos, quienes se encontraban en una vivienda del asentamiento humano Jesús María.

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Detenidos en flagrancia

Según el reporte policial, los detenidos en flagrancia fueron identificados como Jean Carlos Z. C. (27), titular de la cuenta bancaria a la que se transfirió el dinero, y Nelson Wilfredo M. A. (26), hallado en el inmueble durante la intervención.

A Jean Carlos se le incautó un teléfono celular y la tarjeta bancaria vinculada a la cuenta extorsiva. Por su parte, a Nelson Wilfredo se le encontraron tres cartuchos de arma de fuego sin percutir y un equipo móvil reportado como robado.

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