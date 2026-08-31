Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Agentes de la Policía Nacional (PNP) en Piura detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Injertos del Norte, quienes estarían implicados en el delito de extorsión contra un ciudadano en la provincia de Sullana. Los sujetos le exigían S/20.000 para no atentar contra su vida ni la de su familia.

La víctima, identificada con las siglas S. A. C. G. (35), denunció que desde hace varios días recibía numerosos mensajes extorsivos. Ante ello, realizó un primer depósito de S/2.100 a la cuenta proporcionada por los delincuentes.

TE RECOMENDAMOS ¿ARRIOLA GUARDA SECRETOS A KEIKO? FUJIMORISTAS PROTEGEN AL GENERAL DE LA PNP| ARDE TROYA

Tras la denuncia del afectado, efectivos de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Divincri Piura utilizaron el sistema de geolocalización para ubicar a los sospechosos, quienes se encontraban en una vivienda del asentamiento humano Jesús María.

PUEDES VER: Hallan granada con una amenaza hacia magistrados en la puerta de la Corte Superior de Justicia del Callao

Detenidos en flagrancia

Según el reporte policial, los detenidos en flagrancia fueron identificados como Jean Carlos Z. C. (27), titular de la cuenta bancaria a la que se transfirió el dinero, y Nelson Wilfredo M. A. (26), hallado en el inmueble durante la intervención.

A Jean Carlos se le incautó un teléfono celular y la tarjeta bancaria vinculada a la cuenta extorsiva. Por su parte, a Nelson Wilfredo se le encontraron tres cartuchos de arma de fuego sin percutir y un equipo móvil reportado como robado.