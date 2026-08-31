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Congreso propone citar a ministros del Interior y Defensa tras secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo

La diputada Catherin Palomino de Juntos por el Perú propuso que los ministros informen ante el Pleno sobre las acciones adoptadas frente al avance de la criminalidad.

Luis Galarreta y Rafael Belaúnde
Luis Galarreta y Rafael Belaúnde
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La congresista Catherin Palomino de Juntos por el Perú propone citar al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros del Interior y Defensa para que informen ante el Pleno de la Cámara de Diputados sobre las medidas adoptadas frente a la crisis de inseguridad ciudadana, luego del ataque registrado en Trujillo que dejó cuatro personas asesinadas y un empresario minero secuestrado.

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Diputada de Juntos por el Perú propone citar a ministros al Congreso.

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