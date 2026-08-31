Congreso propone citar a ministros del Interior y Defensa tras secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo

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La congresista Catherin Palomino de Juntos por el Perú propone citar al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros del Interior y Defensa para que informen ante el Pleno de la Cámara de Diputados sobre las medidas adoptadas frente a la crisis de inseguridad ciudadana, luego del ataque registrado en Trujillo que dejó cuatro personas asesinadas y un empresario minero secuestrado.

Diputada de Juntos por el Perú propone citar a ministros al Congreso.

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