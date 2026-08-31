Corte de Sullana reconoce a 32 servidores por su destacada labor

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En conmemoración al Día del Trabajador del Poder Judicial, en emotiva ceremonia protocolar en la sede principal, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana a través de la oficina de Recursos Humanos y el Sindicato de Trabajadores de la Corte reconocieron a servidores jurisdiccionales y administrativos que destacan en su labor diaria en el servicio oportuno en la administración de justicia.

El titular del distrito judicial Yone Pedro Li Córdova en su intervención saludó y felicitó a los servidores judiciales y los exhortó que trabajen con dignidad, eficiencia, con integridad y dentro de los parámetros de la ética. Asimismo, pidió demostrar amabilidad y respeto a los usuarios, desde que ingresan a la institución.

Fueron un total 32 servidores de los diferentes órganos jurisdiccionales y áreas administrativas que fueron reconocidos en el auditorio de la sede central, por parte del presidente, así como los jueces superiores Jenny Vargas Álvarez y Jorge Alva Inga con la entrega de certificados de reconocimiento y obsequios; y por parte del Sindicato, la entrega estuvo a cargo de secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Sullana Maenn Vera Curay y funcionarios judiciales.