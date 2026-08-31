Trujillo: detienen a presuntos implicados en secuestro del empresario Jenss Lara y asesinato cuádruple

El jefe policial de La Libertad, Ricardo Espinoza, confirmó las primeras detenciones relacionadas con el secuestro del empresario y la masacre ocurrida en Trujillo | Difusión

El jefe policial de La Libertad, Ricardo Espinoza, confirmó las primeras detenciones relacionadas con el secuestro del empresario y la masacre ocurrida en Trujillo | Difusión

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La Policía Nacional reportó la detención de presuntos implicados en el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el ataque armado que dejó cuatro personas asesinadas en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo. El jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza, confirmó la intervención mientras continúan las diligencias para esclarecer el violento hecho.

Según informó el jefe policial, las personas intervenidas estarían vinculadas preliminarmente con los hechos registrados durante la madrugada del domingo 30 de agosto. Las declaraciones fueron brindadas tras la reunión de las autoridades policiales en la DIVINCRI de Trujillo. El general Espinoza afirmó que dará más detalles sobre los avances de las investigaciones en las próximas horas.

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"Denme dos horas para terminar, ya se han hecho capturas, se han esclarecido los hechos", informó a la prensa.

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