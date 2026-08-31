Hombre de 80 años muere atropellado cuando esperaba su bus en paradero: chofer tenía 2.10 de alcohol
El vehículo se subió a la berma, embistió al adulto mayor y terminó contra una cerca y otro automóvil estacionado. El conductor fue detenido tras el accidente en Piura.
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Francisco Espinoza Morante, de 80 años, murió atropellado cuando esperaba un vehículo de transporte público en un paradero de la avenida José Aguilar, en Piura. El automóvil que lo embistió circulaba a excesiva velocidad, subió a la berma y terminó impactando contra una cerca de palos y otro vehículo estacionado.
El conductor, identificado como Arturo Encalada Bustinza, de 28 años, fue detenido por la Policía Nacional del Perú. La intervención ocurrió poco después del accidente y, de acuerdo con la información difundida por ATV, el examen correspondiente determinó que presentaba 2.10 grados de alcohol.
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El impacto proyectó al adulto mayor varios metros sobre la calzada. La trayectoria del automóvil terminó contra otro vehículo estacionado, lo que evitó que la unidad descontrolada alcanzara a otras personas que permanecían cerca del paradero.
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Conductor fue detenido
Agentes de la Policía llegaron al lugar tras el accidente y detuvieron a Encalada Bustinza. Durante la intervención, algunos vecinos intentaron agredir al conductor ante la gravedad del atropello, por lo que los efectivos controlaron la situación.
La Policía también informó que el conductor había compartido horas antes un video en redes sociales en el que aparecía consumiendo cerveza junto a un grupo de amigos. Tras su detención, fue trasladado a la dependencia policial de la jurisdicción para las diligencias correspondientes.
El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que deberá determinar las responsabilidades por la muerte del adulto mayor. El detenido permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.
Familia exige máxima sanción
Los familiares de Francisco Espinoza Morante acudieron a la comisaría para exigir justicia y solicitar la máxima sanción que corresponda contra el conductor. También pidieron celeridad en las diligencias fiscales ante la muerte del adulto mayor.
El accidente generó preocupación entre los vecinos de la avenida José Aguilar, quienes señalaron que los vehículos circulan a alta velocidad por esta zona y representan un riesgo para los peatones que utilizan los paraderos.
La comunidad pidió mayor presencia policial y controles de alcoholemia en las principales vías de Piura para prevenir nuevos accidentes de tránsito.