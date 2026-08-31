El gobernador regional Luis Torres planteó a la Municipalidad de Lima destinar parte del material ferroviario donado por Caltrain a la ruta Tacna-Arica. El alcalde Renzo Reggiardo aceptó iniciar coordinaciones | Composición LR

El gobernador regional Luis Torres planteó a la Municipalidad de Lima destinar parte del material ferroviario donado por Caltrain a la ruta Tacna-Arica. El alcalde Renzo Reggiardo aceptó iniciar coordinaciones | Composición LR

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El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) evaluar la transferencia de parte del material ferroviario de la empresa estadounidense Caltrain para impulsar la conexión ferroviaria entre Tacna y Arica, en Chile.

El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 532-2026-GR/GOB.REG.TACNA, enviado el 18 de agosto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. En el documento, la autoridad regional plantea iniciar mesas de diálogo para establecer una cooperación interinstitucional que permita destinar parte del material rodante disponible en la capital al sistema ferroviario tacneño.

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La propuesta contempla específicamente 10 vagones de pasajeros y dos locomotoras EMD F40PH-2, material que, de concretarse la transferencia, sería utilizado para fortalecer el servicio ferroviario que conecta Tacna con la ciudad chilena de Arica.

La solicitud cobra relevancia debido a que el material ferroviario recibido por Lima permanece almacenado en la capital y todavía no ha sido incorporado al servicio del proyecto del tren Lima-Chosica. Según información difundida por La Encerrona, funcionarios del Gobierno Regional de Tacna tienen previsto plantear formalmente la entrega de una locomotora y diez vagones durante las próximas reuniones con la comuna limeña.

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Lima acepta evaluar el pedido de Tacna

La Municipalidad Metropolitana de Lima respondió favorablemente a la propuesta. A través del Oficio N.° 145-2026-MML-ALC, el alcalde Renzo Reggiardo manifestó su disposición a articular esfuerzos técnicos relacionados con el transporte y el desarrollo de infraestructura ferroviaria.

Como primer paso, Reggiardo convocó al gobernador Luis Torres a una reunión de trabajo que se realizará este martes 1 de septiembre, a las 11:00 a. m., en el Palacio Municipal de Lima.

La cita servirá para revisar la propuesta y determinar las condiciones técnicas y administrativas que implicaría destinar parte del material ferroviario a Tacna. Hasta el momento, no existe una transferencia aprobada de los vagones o locomotoras.

El gobierno regional sostiene que la conexión Tacna-Arica tiene importancia no solo para el transporte, sino también para el turismo y la integración fronteriza entre Perú y Chile.

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El proyecto para recuperar la vía Tacna-Arica

El pedido de material rodante se suma a las acciones que el Gobierno Regional de Tacna ya había iniciado para recuperar las condiciones de la infraestructura ferroviaria.

Mediante la Resolución Gerencial General Regional N.° 444-2025-GGR/GOB.REG.TACNA, la administración regional autorizó la elaboración del expediente técnico destinado a la renovación y restauración integral de la vía férrea y del sistema de drenaje del ferrocarril Tacna-Arica.

De esta manera, la eventual incorporación de nuevos trenes forma parte de una propuesta más amplia para recuperar la operación de esta histórica conexión ferroviaria.

La ruta Tacna-Arica constituye uno de los principales vínculos ferroviarios transfronterizos del país y su recuperación es presentada por las autoridades regionales como una alternativa para fortalecer la integración con el norte de Chile.

¿De dónde provienen los vagones?

El material que ahora interesa al Gobierno Regional de Tacna perteneció a la Peninsula Corridor Joint Powers Board (Caltrain), operadora ferroviaria estadounidense. El lote recibido por Lima comprende 90 vagones, coches de cabina y remolque, además de 19 locomotoras EMD F40PH-2.

El material fue trasladado a Lima para ser destinado al proyecto del tren Lima-Chosica, impulsado durante la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga. Sin embargo, parte de estos equipos permanece almacenada en el Parque de La Muralla, en estado de abandono.

La situación ha generado cuestionamientos debido a que el material ferroviario aún no ha comenzado a prestar el servicio anunciado para Lima. En ese contexto, la propuesta de Tacna abre la posibilidad de que una parte de los equipos sea destinada a otra ruta ferroviaria mientras se define su utilización definitiva.

Por ahora, la decisión dependerá de las coordinaciones entre la Municipalidad de Lima y el Gobierno Regional de Tacna. La reunión prevista para el 1 de septiembre será el primer paso para evaluar si los 10 vagones y dos locomotoras pueden ser transferidos y bajo qué condiciones.