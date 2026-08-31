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Ahora Nación exige la renuncia de Arriola: "Las facultades legislativas no reemplazan decisiones del Ejecutivo"

La bancada de Ahora Nación exigió la salida del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, tras el reciente crimen registrado en Trujillo.

Ahora Nación exige la renuncia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola.
Ahora Nación exige la renuncia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola. | Composición/LR
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Desde la bancada parlamentaria de Ahora Nación solicitaron la salida del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. El pedido responde al reciente hecho de violencia registrado en Trujillo, en el que sicarios asesinaron a cuatro personas y secuestraron a Robert Quezada, un empresario minero.

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A través de un comunicado oficial, el grupo político rechazó el suceso criminal y señaló que la continuidad de Arriola en el mando policial resulta insostenible. Para la organización, este caso evidencia fallas en la conducción actual de la institución de seguridad.

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La agrupación instó al Poder Ejecutivo a asumir de manera directa la gestión del orden interno. En esa línea, el pronunciamiento afirma que "las facultades legislativas no reemplazan el liderazgo, la estrategia ni las decisiones que el Ejecutivo puede y debe tomar hoy".

El partido político sostuvo además que el Gobierno no debe trasladar al Parlamento la responsabilidad frente al incremento de los delitos de la delincuencia común y organizada.

“El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando”, señaló la agrupación.

Además, el partido de Ahora Nación indicó que mantendrá una postura de fiscalización sobre el trabajo de las autoridades para exigir resultados inmediatos contra el crimen.

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