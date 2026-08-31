Familia de joven estudiante de medicina asesinada por falsos policías en Trujillo clama justicia: “Tenía una vida por delante"

Entre dolor y reclamos de justicia, la familia despide a la joven estudiante de Medicina en La Noria | Foto: composición LR/Difusión

Entre dolor y reclamos de justicia, la familia despide a la joven estudiante de Medicina en La Noria | Foto: composición LR/Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La familia de Farhad Andrea Monzón Lingán, joven estudiante de Medicina de 20 años asesinada durante el ataque perpetrado por falsos policías en Trujillo, exige justicia y una sanción severa contra los responsables. La joven fue una de las cuatro personas asesinadas la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando un grupo de sujetos interceptó la camioneta en la que viajaba junto a otras personas.

Los restos de Farhad son velados en la urbanización La Noria, donde sus familiares y allegados lamentan su muerte. Una de sus tías recordó a la joven como una persona alegre, con muchos sueños por cumplir y un futuro ligado a la carrera que había elegido. “Queremos justicia. Lamentamos el hecho de mi sobrina, le arrebataron la vida y no es justo. Toda una vida y sueños por delante”, expresó la familiar durante el velorio.

TE RECOMENDAMOS ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Keiko Fujimori convoca Consejo de Ministros 18 horas después del ataque en Trujillo

Sueño de ser médica

Farhad era hija única y vivía junto a su madre. A sus 20 años, cursaba el séptimo ciclo de Medicina, una carrera que había elegido como proyecto de vida y por la que sentía especial vocación, según recordó su tía.

“Era su sueño, amaba lo que hacía. Era el orgullo de su mamá y para todos”, señaló la familiar, quien destacó la alegría que caracterizaba a la joven antes de su muerte.

La familia afronta su pérdida mientras las autoridades investigan el ataque ocurrido en la avenida Húsares de Junín. Farhad viajaba en la camioneta junto al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado, y otras tres personas que también murieron durante la intervención.

Exigen sanción

La tía de Farhad pidió a las autoridades actuar con firmeza contra los responsables del crimen y garantizar que reciban la máxima sanción que corresponda. “Pongan mano dura a los responsables y que caiga todo el peso de la ley. Pedimos justicia para todos”, expresó.

La Policía investiga el ataque bajo la hipótesis de una operación planificada. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran que los sujetos utilizaron prendas similares a las de agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) para interceptar el vehículo, antes de disparar contra sus ocupantes y retirar al empresario por la fuerza.