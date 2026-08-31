Identifican a las 4 víctimas asesinadas durante el brutal secuestro del empresario minero Jans Lara en Trujillo

Las víctimas viajaban en la misma camioneta que el empresario cuando fueron interceptadas por un grupo armado. | Foto: Andina/Composición LR

Las víctimas viajaban en la misma camioneta que el empresario cuando fueron interceptadas por un grupo armado. | Foto: Andina/Composición LR

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La Policía Nacional del Perú identificó a las cuatro personas asesinadas durante el secuestro del empresario minero Jans Marty Lara Tantaquilla, ocurrido durante la madrugada del 30 de agosto en Trujillo. Las víctimas viajaban en la misma camioneta que el empresario cuando fueron interceptadas por un grupo armado que posteriormente se llevó a Lara con rumbo desconocido.

Mientras continúan los operativos para ubicar al empresario, las autoridades investigan la participación de organizaciones criminales en el ataque. Según información policial, los responsables habrían utilizado indumentaria similar a la de una unidad especializada, armas de largo alcance y silenciadores para ejecutar la intervención en plena vía pública.

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¿Quiénes eran las cuatro personas asesinadas durante el secuestro ocurrido en Trujillo?

Una de las víctimas fue Christopher García Álvarez, de 32 años, gerente general de la empresa de seguridad Army United. De acuerdo con sus familiares, brindaba servicios de seguridad a compañías mineras en el distrito de Quiruvilca y era natural de Salaverry. También fue identificado Luis Alberto Rojas Ramos, de 35 años, quien trabajaba como agente de seguridad y además se desempeñaba como profesor de jiu-jitsu.

Ambos se encontraban brindando custodia a Jans Marty Lara Tantaquilla al momento del ataque. En el vehículo también viajaban Farhad Andrea Monzón Lingan, vinculada sentimentalmente con el empresario, y Nadia Urtecho Rodríguez, bachiller en Administración. Las investigaciones policiales deberán determinar con precisión cuál era la relación y participación de cada una de las víctimas dentro del desplazamiento realizado esa madrugada.

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Así fue la interceptación del vehículo en el que viajaba el empresario Jans Lara

El ataque ocurrió en la intersección de la avenida Húsares de Junín con Isabel de Bobadilla. Según la información preliminar, los criminales se movilizaban en un vehículo que aparentaba pertenecer a una unidad policial y vestían uniforme, chaleco y casco similares a los utilizados por el Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada. Cuatro sujetos descendieron y solicitaron documentos a los ocupantes de la camioneta.

Tras confirmar la presencia del empresario, los atacantes intentaron obligarlo a bajar. Ante la reacción de su personal de seguridad, dispararon contra los acompañantes y posteriormente retiraron a Lara del vehículo, presuntamente herido. El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, señaló que las organizaciones Los Pulpos y La Jauría estarían vinculadas al secuestro. En paralelo, las autoridades reforzaron las operaciones conjuntas para dar con su paradero.